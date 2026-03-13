Erradican 80 mil arbustos de hoja de coca y narcolaboratorio en Tocoa, Colón

Tegucigalpa, Honduras.- Una plantación de 80 mil arbustos de hoja de coca fue erradicada y un narcolaboratorio fue destruido en el sector montañoso de la aldea Nueva Vida del municipio de Tocoa, Colón. La operación fue ejecutada por agentes de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), donde intervinieron un área de aproximadamente diez manzanas de terreno, en las cuales se contabilizaron 80 mil arbustos de hoja de coca, con una altura aproximada de dos metros y destruyeron el narcolaboratorio que era utilizado para la extracción de pasta de coca.

Las labores iniciaron desde el miércoles y continúan en la zona en acompañamiento de agentes de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE), Grupo de Operaciones Especiales Tácticas (GOET) y Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF). Para llegar a la zona montañosa fue necesario utilizar un helicóptero de la Policía Nacional para realizar labores de monitoreo y vigilancia aérea en la zona. Las autoridades policiales dieron a conocer que con la erradicación se afecta a estructuras criminales que se dedican a la producción y procesamiento de drogas en la zona.