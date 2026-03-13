Erradican 80 mil arbustos de hoja de coca y narcolaboratorio en Tocoa, Colón

Tegucigalpa, Honduras.- Una plantación de 80 mil arbustos de hoja de coca fue erradicada y un narcolaboratorio fue destruido en el sector montañoso de la aldea Nueva Vida del municipio de Tocoa, Colón.
La operación fue ejecutada por agentes de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), donde intervinieron un área de aproximadamente diez manzanas de terreno, en las cuales se contabilizaron 80 mil arbustos de hoja de coca, con una altura aproximada de dos metros y destruyeron el narcolaboratorio que era utilizado para la extracción de pasta de coca.
Las labores iniciaron desde el miércoles y continúan en la zona en acompañamiento de agentes de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE), Grupo de Operaciones Especiales Tácticas (GOET) y Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF).
Para llegar a la zona montañosa fue necesario utilizar un helicóptero de la Policía Nacional para realizar labores de monitoreo y vigilancia aérea en la zona.
Las autoridades policiales dieron a conocer que con la erradicación se afecta a estructuras criminales que se dedican a la producción y procesamiento de drogas en la zona.
Las autoridades no informaron de personas capturadas al realizar los operativos en la zona donde encontraron la plantación de los arbustos de hoja de coca.
Sin embargo, las autoridades establecen que van a continuar en el sector para identificar y capturar a las personas que se dedican a cometer las actividades ilícitas en el sector atlántico del territorio nacional.
En las últimas semanas las autoridades han incautado plantaciones de arbustos de hoja de coca y de marihuana en los departamentos de Colón y Olancho.
Además, han decomisado paquetes de cocaína en Choluteca y Gracias a Dios, donde han capturado a varias personas.
En el primer semestre de 2025, efectivos de las Fuerzas Armadas aseguraron y destruyeron 41 plantaciones de arbustos de hoja de coca en diferentes sectores del territorio nacional, contabilizando unos 900,000 arbustos.