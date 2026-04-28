Comisión de Disciplina no perdona a Olimpia y Real España: Severos castigos tras el clásico

San Pedro Sula, Honduras.- La Comisión de Disciplina determinó castigar a Nixon Cruz con dos partidos aduciendo "conducta violenta" tras la expulsión luego de un manotazo en el rostro a Félix García, jugador del Olimpia. Mauro Reyes, segundo asistente de Jeaustin Campos, recibió el automático por salir expulsado al acumular dos amarillas. Por lo tanto el talentoso jugador catedrático producto de su novatada se perderá el partido contra Victoria de la Jornada 22 y el primer encuentro de las triangulares.

Real España fue multado con 10 mil lempiras por la pólvora que reventó su afición en las gradas de sol centro. Olimpia no se salvó por su afición ya que de acuerdo al documento, fueron multados con 10 mil lempiras por el ingreso de su barra organizada al Morazán, castigo que tienen por seis meses junto a la del Motagua. En el artículo que giró la Comisión de Disciplina también hace énfasis en la acción de algunos de sus directivos, que hicieron ademanes de ofensas y proferían gritos de insulto contra parte del cuerpo técnico del Olimpia.