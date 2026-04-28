Inicia construcción de moderno estadio en Centroamérica: Así será el Distrito Futeca en Guatemala

El Distrito Futeca en Ciudad de Guatemala será un complejo innovador que combinará deporte, entretenimiento y comercio en un solo lugar.
El proyecto completo se desarrollará durante unos 5 años y ronda en 350 millones de dolares.
El proyecto busca convertirse en un punto de encuentro para familias, atletas y empresas.
Será desarrollado por Futeca, que apuesta por modernizar la infraestructura deportiva en la región.
Contará con canchas de fútbol de última generación diseñadas para diferentes niveles de competencia.
El distrito incluirá espacios comerciales con restaurantes, tiendas y servicios.
También tendrá áreas diseñadas para eventos deportivos y corporativos.
Se espera que el proyecto impulse la economía local mediante la generación de empleo.
Su diseño priorizará la comodidad, seguridad y accesibilidad para todos los visitantes.
Incluirá iluminación moderna para permitir actividades en horarios nocturnos.
El complejo será un referente en innovación urbana dentro de Guatemala.
Además, integrará espacios recreativos para niños y zonas familiares.
Se proyecta como una sede importante para torneos y ligas deportivas.
El distrito contará con estacionamientos amplios y bien organizados.
Se espera que atraiga tanto a locales como a turistas interesados en el deporte.
Con su construcción, el Distrito Futeca marcará un antes y un después en el desarrollo de complejos deportivos en la región.