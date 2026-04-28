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Inicia construcción de moderno estadio en Centroamérica: Así será el Distrito Futeca en Guatemala

El Distrito Futeca marcará un antes y un después en el desarrollo de complejos deportivos en la región

  • Actualizado: 28 de abril de 2026 a las 10:42
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El Distrito Futeca en Ciudad de Guatemala será un complejo innovador que combinará deporte, entretenimiento y comercio en un solo lugar.

 Fotos: Cortesía.
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El proyecto completo se desarrollará durante unos 5 años y ronda en 350 millones de dolares.

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El proyecto busca convertirse en un punto de encuentro para familias, atletas y empresas.
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Será desarrollado por Futeca, que apuesta por modernizar la infraestructura deportiva en la región.
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Contará con canchas de fútbol de última generación diseñadas para diferentes niveles de competencia.
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El distrito incluirá espacios comerciales con restaurantes, tiendas y servicios.
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También tendrá áreas diseñadas para eventos deportivos y corporativos.
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Se espera que el proyecto impulse la economía local mediante la generación de empleo.
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Su diseño priorizará la comodidad, seguridad y accesibilidad para todos los visitantes.
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Incluirá iluminación moderna para permitir actividades en horarios nocturnos.
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El complejo será un referente en innovación urbana dentro de Guatemala.
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Además, integrará espacios recreativos para niños y zonas familiares.
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Se proyecta como una sede importante para torneos y ligas deportivas.
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El distrito contará con estacionamientos amplios y bien organizados.
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Se espera que atraiga tanto a locales como a turistas interesados en el deporte.
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Con su construcción, el Distrito Futeca marcará un antes y un después en el desarrollo de complejos deportivos en la región.
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