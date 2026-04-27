Real Madrid contacta a Scaloni para que sea su técnico después del Mundial 2026

Desde España informan que el actual técnico de la selección de Argentina está en la órbita del club blanco, que ya ha iniciado contactos con Scaloni para que arribe a Madrid

  • Actualizado: 27 de abril de 2026 a las 16:53
El Real Madrid sigue en búsqueda de entrenador para la próxima temporada y desde España aseguran que los merengues ya han contactado a Lionel Scaloni.

Es casi un hecho que tras el final de temporada, Álvaro Arbeloa no continuará al frente del Real Madrid y desde hace varios días ha comenzado una "danza" nombres para tomar las riendas del banquillo merengue.

Uno de los candidatos que ha sonado en la capital española es Lionel Scaloni, técnico campeón del mundo con Argentina en 2022 que finaliza contrato con la Albiceleste a fin de año.

Scaloni sería del gusto de Florentino Pérez y en España aseguran que ya habría sido contactado por el club blanco.

De acuerdo con el periodista Manolo Lama, el Real Madrid ya sondeó al técnico argentino, siendo una de las opciones que gana más enteros para llegar a la Casa Blanca.

“Yo te aseguro que el Real Madrid ha contactado con Scaloni. Te lo aseguro. Madrid está sondeando muchos entrenadores, pero esto te lo aseguro, el Madrid ha contactado con Scaloni, seleccionador argentino”, declaró el comunicador en un programa de la Cadena Cope.

La directiva del Real Madrid ya habría iniciado contactos preliminares con el entorno de Scaloni para conocer su situación una vez finalizado el Mundial.

Al frente de Argentina, Scaloni ha devuelto a la gloria al país albiceleste ganando dos Copas América, una Finalissima y, la más importante de todas, la Copa del Mundo en Qatar hace menos de cuatro años.

No obstante, la llegada del nacido en Pujato, Argentina, a la dirección técnica merengue luce complicada. El hecho de que su contrato se extienda hasta diciembre complicaría las negociaciones.

Pero Scaloni no es la única opción que maneja el Real Madrid, que para la próxima temporada busca un técnico de alto perfil para encabezar un nuevo proyecto.

Jürgen Klopp, Didier Deschamps, José Mourinho e incluso un exbarcelonista como Cesc Fábregas forman parte de los candidatos para dirigir al Real Madrid la próxima temporada.

Queda poco menos de un mes de competición y ya con partidos de Liga que son mero trámite, Florentino Pérez tendrá que tomar una decisión en las próximas semanas.

