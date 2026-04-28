Jamir Maldonado responde a los críticos de Olimpia, fichaje de Moncada y cierre de la vueltas

Tegucigalpa, Honduras.- Axel Jamir Maldonado ha vuelto a las canchas tras un semestre bastante atípico y muy doloroso respecto a las lesiones. Ya está en forma y es una pieza de la cual Eduardo Espinel puede echar mano. En conferencia de prensa el futbolista del albo mencionó lo que será el final de las vueltas, donde aún aspiran a ser cabeza de serie de las triangulares.

Asimismo, Maldonado no se escondió cuando dijo que Olimpia siempre va a ser favorito en el torneo de la Liga Nacional de Honduras. Sobre el final es donde se demuestra la determinación, dijo.

Conferencia de prensa

Platense como rival: "Es un equipo que juega bien con la pelota, creo que en Puerto Cortés es donde son más complicados, tienen muy buenos jugadores entre juventud y experiencia. Tienen a Edwin Solani que está muy bien". El cierre de Olimpia en las vueltas: "El último partido contra Real España fue un partido muy raro porque pasamos de estar ganando 2-0 a que nos remontaran, esos son partidos que no se dan muchas veces. Hay que analizar muchas situaciones para mejorar para lo que viene". Valoración del papel en el tramo final: "Al principio nos costó y ya en la segunda vuelta nos fuimos encontrando. Yo creo que tenemos un 10-10 porque hemos tenido mucha responsabilidad y cada uno cumpliendo con sus tareas".