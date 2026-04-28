Figura del Real Madrid fue operado de grave lesión y se pierde el Mundial 2026

Madrid, España.- El brasileño Eder Militao, defensa central del Real Madrid, ha sido operado este martes "con éxito de la rotura del tendón proximal del bíceps femoral de la pierna izquierda", informó el club blanco en un comunicado. El Real Madrid precisa que la operación la ha llevado a cabo el finlandés Lasse Lempainen bajo la supervisión de los servicios medicos del club y comenzará en los proximos días su trabajo de recuperación.

Militao, de 28 años y que tuvo que retirarse en el partido ante el Alavés por unas molestias en el isquio, finalmente ha tenido que operarse en Finlandia con uno de los mejores especialistas del mundo de una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. Es su tercera intervención quirúrgica en cuatro años. Se trata de un nuevo contratiempo de importancia para el internacional brasileño, que se perderá la posibilidad de estar con la selección brasileña que dirige el italiano Carlo Ancelotti, extécnico del Real Madrid, en el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, y no volverá a la acción hasta la próxima temporada.