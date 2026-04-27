Real Madrid confirma la lesión de Mbappé y el tiempo que estará de baja

Madrid, España.- Kylian Mbappé encendió las alarmas tras retirarse lesionado de la cancha durante el partido que el Real Madrid acabó empatando 1-1 ante el Betis el pasado viernes. Este lunes, el conjunto merengue hizo oficial el parte médico del delantero francés, señalando que padece de una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda, agregando que están a la espera de su evolución para confirmar el tiempo que estará de baja.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Kylian Mbappé por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda. Pendiente de evolución", resalta el comunicado del Real Madrid.