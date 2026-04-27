Real Madrid confirma la lesión de Mbappé y el tiempo que estará de baja

Madrid, España.- Kylian Mbappé encendió las alarmas tras retirarse lesionado de la cancha durante el partido que el Real Madrid acabó empatando 1-1 ante el Betis el pasado viernes.
Este lunes, el conjunto merengue hizo oficial el parte médico del delantero francés, señalando que padece de una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda, agregando que están a la espera de su evolución para confirmar el tiempo que estará de baja.
"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Kylian Mbappé por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda. Pendiente de evolución", resalta el comunicado del Real Madrid.
Mbappé será baja para el partido en donde los blancos tendrán que visitar al Espanyol y su equipo espera que pueda estar disponible para el clásico ante el Barcelona del próximo 10 de mayo.
A pocas semanas del Mundial 2026 y con varios futbolistas que han sufrido graves lesiones, la imagen del crack francés saliendo de la cancha con dolor en su pierna generó mucha preocupación en su país, sin embargo, todo parece indicar que Kylian no tendrá mayores problemas para la Copa del Mundo.