Arbeloa dispara contra los árbitros: "Los que deciden no saben de fútbol"

Sevilla, España.- Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, ha arremetido este viernes contra el arbitraje del partido que su equipo ha empatado ante el Betis en el descuento (1-1) y manifestado, tras el gol de Héctor Bellerín, que "hay que entender el fútbol y los que deciden, no saben".

Arbeloa dijo que hay una "falta muy clara de Antony a Mendy" previa a que Bellerín lograse el gol del empate, y reconoció que se llevan "otra decepción como ha pasado ya otras veces", aunque "cuando vas con resultados tan apretados, pueden pasar estas cosas: no estamos teniendo mucha suerte", dijo.

Se refirió también a una mano del lateral bético Ricardo Rodríguez y consideró que para él "es penalti clarísimo, con la mano abierta, no está pegada al cuerpo".