Mujer provoca choque múltiple y deja 11 vehículos dañados en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.-Una mujer protagonizó un aparatoso incidente vial en la residencial Lomas del Guijarro Sur, en Tegucigalpa, luego de que presuntamente condujera bajo los efectos del alcohol y chocara contra al menos 11 vehículos, causando daños materiales de consideración.
De acuerdo con denuncias realizadas por vecinos del sector, la conductora impactó varios automotores que se encontraban estacionados en la zona, generando alarma entre los residentes debido a la magnitud de los daños ocasionados.
Tras la serie de colisiones, la mujer fue bajada del vehículo y sometida en el suelo para evitar que siguiera haciendo desastres en la zona.
Posteriormente, la mujer se quedó dormida en la acera de la residencial, situación que llamó aún más la atención de los habitantes del lugar, quienes alertaron a las autoridades.
Hasta el momento no se han brindado detalles oficiales sobre el estado de la conductora ni sobre las acciones tomadas por las autoridades tras el incidente. Tampoco se ha informado si la mujer fue sometida a pruebas de alcoholemia o si se registraron personas lesionadas.
Las autoridades competentes determinarán las circunstancias en las que ocurrió el hecho y deducirán las responsabilidades correspondientes por los daños ocasionados a los vehículos afectados.