Hallan decapitado y sin sus extremidades a un hombre en la montaña de Azacualpa

Tegucigalpa, Honduras.- Decapitado y sin sus extremidades superiores e inferiores fue encontrado el cuerpo de un hombre en una solitaria quebrada, al oriente de la capital.

El hallazgo se dio en horas de la tarde del miércoles, en un afluente que cruza por la aldea El Terrero, en la montaña de Azacualpa. El cadáver fue descubierto por campesinos que regresaban de su jornada de trabajo, y cuando avistaron el cuerpo sin cabeza, manos, ni pies.

Minutos después dieron aviso a las autoridades policiales para que llegaran al lugar e iniciaran el proceso de levantameinto de ley del cuerpo.