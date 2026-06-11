Hallan decapitado y sin sus extremidades a un hombre en la montaña de Azacualpa

Tegucigalpa, Honduras.- Decapitado y sin sus extremidades superiores e inferiores fue encontrado el cuerpo de un hombre en una solitaria quebrada, al oriente de la capital.
El hallazgo se dio en horas de la tarde del miércoles, en un afluente que cruza por la aldea El Terrero, en la montaña de Azacualpa. El cadáver fue descubierto por campesinos que regresaban de su jornada de trabajo, y cuando avistaron el cuerpo sin cabeza, manos, ni pies.
Minutos después dieron aviso a las autoridades policiales para que llegaran al lugar e iniciaran el proceso de levantameinto de ley del cuerpo.
El hombre llevaba puesto un boxer color verde y una camiseta color negro, sin mangas; es la única carácterística distintiba que portaba, por si sus potenciales familiares pudieran reconocer esas prendas.
Vía ADN
El cadáver fue levantado en horas de la noche por personal de Medicina Forense, y fue ingresado a la morgue en calidad de desconocido, al no encontrarle ningún documento personal.
Preliminarmente se conoció que podría tratarse de una persona que desapareció desde hace siete días, de un sector de la colonia Villa Nueva; sin embargo, este extremo no ha sido confirmado por la Policía Nacional (PN).
En la morgue están a la espera de que los parientes puedan llegar para tratar de iniciar el proceso de identifiación por la vía del ADN, ya que al no tener manos, no será posible identificarlo por huellas dactilares.