Con actividad eléctrica: Onda tropical dejará lluvias durante varios días esta semana en Honduras

Las autoridades de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) han compartido las condiciones climáticas para esta semana, en las que se pronostica la llegada de una onda tropical que provocará lluvias durante varios días.
En las últimas semanas, Honduras ha estado registrando altas temperaturas y escasez de lluvias, lo que ha dejado sequías que han afectado a productores. Sin embargo, las próximas lluvias podrían significar un alivio.
Luis Fonseca, pronosticador de turno de Copeco, informó que "para el martes los remanentes de una onda tropical estarán dejando lluvias dispersas. Estas lluvias serán débiles a moderadas en la mayor parte del territorio nacional".
Sin embargo, las lluvias no acaban allí, según informó Fonseca: "El miércoles, una onda tropical de poca amplitud estaría dejando lluvias y chubascos débiles a moderados y dispersos sobre las regiones oriental, centro y occidente. De más regiones, precipitaciones débiles aisladas".
Para el jueves se pronostican condiciones secas, pero según Fonseca, para "el domingo tendremos alguna probabilidad de chubascos en el oriente y norte del país".
Las lluvias continuarán el viernes: "el paso de una onda tropical dejará lluvias y chubascos débiles a moderados acompañados con actividad eléctrica a nivel nacional".
"Ya para el sábado los remanentes de esta onda estarán dejando lluvias también a nivel nacional", informó Fonseca.
Para esta semana, si los pronósticos de las autoridades son acertados, se registrarán lluvias en la mayor parte de la semana, salvo el jueves.
Las lluvias se concentrarán en las zonas oriental, central y occidental, por lo que los residentes de estas áreas deben estar atentos. Además, las sequías han llevado a las autoridades a distribuir el agua potable con menor frecuencia.
Tanto productores como ganaderos se han visto afectados por la escasez de agua, ya que ha afectado la siembra de varios cultivos.