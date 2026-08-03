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Por "peligro de fuga", el MP y la PGR piden detención judicial contra Juan Orlando Hernández

La defensa del expresidente JOH presentó un recurso de reposición que fue declarado sin lugar, mientras que el MP y la Procuraduría General de la República (PGR) solicitaron su detención judicial

  • Actualizado: 03 de agosto de 2026 a las 11:41
Por peligro de fuga, el MP y la PGR piden detención judicial contra Juan Orlando Hernández
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Este 3 de agosto de 2026, a pocos días de que Hernández regresara a Honduras tras más de cuatro años fuera del país, fue citado a la audiencia de declaración de imputado por el caso Pandora II.

 Foto: Agencia EFE
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El inicio de la audiencia, programada para las 9:00 de la mañana, sufrió un retraso debido a un recurso de reposición presentado por la defensa del expresidente. Sin embargo, posteriormente se confirmó que fue declarado sin lugar.

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Hernández enfrenta acusaciones por los delitos de fraude y lavado de activos. Tanto el Ministerio Público (MP) como la Procuraduría General de la República (PGR) solicitaron al juez que dicte detención judicial en su contra.

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El MP y la PGR argumentan que existe "peligro de fuga" y una posible obstaculización del proceso, por lo que presentaron formalmente la petición ante el juez que conoce el caso.

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La defensa de JOH presentó un recurso de reposición el pasado viernes, mediante el cual buscaba la revisión de una decisión judicial relacionada con el proceso, misma que este 3 de agosto se declaró sin lugar.

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"La Procuraduría General de la República ha indicado que existe un posible peligro de fuga y una posible obstaculización a las investigaciones y, por lo tanto, ellos consideran que también se le dicte la medida de la detención judicial al presidente Hernández Alvarado", explicó. Carlos Silva.

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Carlos Silva, portavoz del Ministerio Público, confirmó que el recurso presentado por la defensa de Hernández fue declarado sin lugar.

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El portavoz indicó que las partes procesales fueron notificadas sobre la decisión y, además, recibieron la instrucción de permanecer dentro de la sala para iniciar de inmediato la audiencia, en aplicación del principio de economía procesal.

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Antes de ingresar a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Hernández manifestó: "A esta hora estoy en indefensión todavía (...) nosotros pedimos una reposición el viernes y no la han resuelto, estoy en el limbo".

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La audiencia de declaración de imputado se desarrolla en la Sala Sexta del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, ubicada al interior de la Corte Suprema de Justicia.

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Hernández, de 57 años, enfrenta una acusación por presunto fraude y lavado de activos en un caso abierto en 2023, relacionado con el supuesto desvío de unos 10.8 millones de dólares.

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