Acompañado de sus hijas, madre y esposa, JOH ingresó a la CSJ: "Estoy aquí acompañado de mi familia"

El juez natural que conocería el caso del expresidente Hernández se declaró incompetente, por lo que él cuestionó: "No me parece normal haberme citado para el día 3 y, durante el fin de semana, cambio de cuerpo, como dicen en el fútbol. Ya parecen derivándole a otro juez. Aquí estamos para enfrentar la justicia como debe de ser".