Acompañado de sus hijas, madre y esposa, JOH ingresó a la CSJ: "Estoy aquí acompañado de mi familia"

El expresidente Juan Orlando Hernández se presentó este lunes 3 de agosto a su audiencia de declaración de imputado por el caso Pandora II.
Al momento de descender del vehículo para ingresar a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Hernández fue visto acompañado de sus dos hijas, Daniela e Isabela Hernández.
Con el expresidente también llegaron su madre, doña Elvira Alvarado, y su esposa, Ana García de Hernández, además de su equipo de defensa y personal de seguridad.
La audiencia de declaración de imputado se desarrolla en la Sala Sexta del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa y estaba prevista para las 9:00 de la mañana.
Previo a su ingreso, el expresidente, señalado por los presuntos delitos de fraude y lavado de activos, compareció ante la prensa y expresó: "Estoy aquí acompañado de mi familia".
El juez natural que conocería el caso del expresidente Hernández se declaró incompetente, por lo que él cuestionó: "No me parece normal haberme citado para el día 3 y, durante el fin de semana, cambio de cuerpo, como dicen en el fútbol. Ya parecen derivándole a otro juez. Aquí estamos para enfrentar la justicia como debe de ser".
Las hijas de JOH, su esposa y su madre no comparecieron ante la prensa y únicamente permanecieron cerca del expresidente.
Hernández, de 57 años, regresó a Honduras el pasado domingo 26 de julio, tras haber sido extraditado en 2022 a Estados Unidos por conspiración para importar cocaína, conspiración relacionada con armas y uso y portación de armas.
Tras ser condenado a 45 años de prisión en 2024, el pasado 1 de diciembre salió de prisión tras ser indultado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
El expresidente ahora se enfrenta a la justicia hondureña por presunto fraude y lavado de activos relacionado con el supuesto desvío de fondos públicos utilizados para financiar su campaña electoral en 2013.