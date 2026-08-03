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Militantes del Partido Nacional llegan a la CSJ a respaldar a Juan Orlando Hernández

La manifestación se produjo horas antes de la audiencia de declaración de imputado programada para las 9:00 de la mañana en la Sala Sexta del Tribunal de Sentencia

  • Actualizado: 03 de agosto de 2026 a las 08:25
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Militantes del Partido Nacional llegaron este lunes a los Juzgados de Criminalidad Organizada de Tegucigalpa para manifestar su respaldo a Juan Orlando Hernández, quien enfrenta este día la audiencia de declaración de imputado en el caso Pandora II. En la zona no hay paso vehicular debido a la manifestación.

Fotos: Daniela Ortega/Estalin Irías/EL HERALDO.
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Con banderas azules con estrella blanca, simpatizantes nacionalistas se concentraron en las afueras del complejo judicial antes de la audiencia del expresidente.
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Camisetas con mensajes de apoyo y gritando consignas a favor de JOH marcaron la presencia de los militantes del Partido Nacional en Tegucigalpa.
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Seguidores de Juan Orlando Hernández gritaron consignas de respaldo mientras permanecían frente a los Juzgados de Criminalidad Organizada.
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Las personas se agolparon en la calle frente a los tribunales en espera de la llegada de JOH.

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Con consignas como "Viva JOH" y "Partido Nacional, presente" los militantes esperaron varias horas hasta que el exmandatario se presentó a su primera audiencia.
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La manifestación de apoyo al expresidente se desarrolló desde horas antes de la audiencia de declaración de imputado programada para las 9:00 de la mañana.
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Los militantes del Partido Nacional esperaron el ingreso del expresidente al complejo judicial donde se celebrará la diligencia por presunto fraude y lavado de activos.
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El grupo de simpatizantes nacionalistas se apostó en los alrededores del juzgado para expresar públicamente su apoyo a Juan Orlando Hernández, quien ingresará a bordo de un vehículo previo saludar a los presentes, según adelantaron sus apoderados legales.
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Los alrededores de los tribunales permanecen además ampliamente resguardados este lunes por elementos policiales y militares.
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La concentración nacionalista se realizó en las afueras de la Sala Sexta del Tribunal de Sentencia, donde se desarrollará la audiencia judicial donde la defensa espera recibir medidas distintas a la cárcel para su defendido.
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La expectativa crece entre los asistentes en espera de la llegada de JOH y las resoluciones que se tomen en l audiencia.

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