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Resguardo policial en tribunal previo a audiencia de Juan Orlando Hernández

La diligencia está programada para las 9:00 de la mañana en la Sala Sexta del Tribunal de Sentencia, luego de que el magistrado de la causa se declarara sin competencia

  • Actualizado: 03 de agosto de 2026 a las 07:52
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Con presencia policial amaneció este lunes los Juzgados de Criminalidad Organizada de Tegucigalpa, donde se desarrollará la audiencia de declaración de imputado al expresidente Juan Orlando Hernández.

 Fotos: Estalin Irías/EL HERALDO.
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Bajo estricta vigilancia permanece el complejo judicial donde se celebrará la audiencia de Juan Orlando Hernández por un caso de presunto fraude y lavado de activos.

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Los accesos al complejo judicial permanecen bajo estrictas medidas de seguridad a pocos minutos de la declaración de imputado del expresidente hondureño.
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Agentes de seguridad custodian el perímetro del Juzgado de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción antes del inicio de la audiencia programada para las 9:00 de la mañana.

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La Sala Sexta del Tribunal de Sentencia, donde se celebrará la diligencia judicial, permanece además rodeada de periodistas de distintos medios de comunicación.

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Patrullas y elementos de seguridad fueron desplegados en los alrededores del complejo judicial mientras se espera el inicio de la audiencia de Juan Orlando Hernández.
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El resguardo en los juzgados se intensificó luego de que el magistrado de la causa se declarara sin competencia y la defensa apelara esa decisión.

 Foto: Estalin Irías/EL HERALDO.
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Personal policial controla el ingreso al edificio judicial donde continuará el proceso contra el expresidente por presunto fraude y lavado de activos vinculado al caso Pandora II.

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La seguridad fue reforzada en el sector de los juzgados capitalinos ante la expectativa generada por la audiencia de declaración de imputado.

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Los alrededores del Juzgado de Criminalidad Organizada muestran un amplio despliegue de seguridad este lunes en Tegucigalpa.

 Foto: Estalin Irías/EL HERALDO.
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