Resguardo policial en tribunal previo a audiencia de Juan Orlando Hernández

Con presencia policial amaneció este lunes los Juzgados de Criminalidad Organizada de Tegucigalpa, donde se desarrollará la audiencia de declaración de imputado al expresidente Juan Orlando Hernández.
Bajo estricta vigilancia permanece el complejo judicial donde se celebrará la audiencia de Juan Orlando Hernández por un caso de presunto fraude y lavado de activos.
Los accesos al complejo judicial permanecen bajo estrictas medidas de seguridad a pocos minutos de la declaración de imputado del expresidente hondureño.
Agentes de seguridad custodian el perímetro del Juzgado de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción antes del inicio de la audiencia programada para las 9:00 de la mañana.
La Sala Sexta del Tribunal de Sentencia, donde se celebrará la diligencia judicial, permanece además rodeada de periodistas de distintos medios de comunicación.
Patrullas y elementos de seguridad fueron desplegados en los alrededores del complejo judicial mientras se espera el inicio de la audiencia de Juan Orlando Hernández.
El resguardo en los juzgados se intensificó luego de que el magistrado de la causa se declarara sin competencia y la defensa apelara esa decisión.
Personal policial controla el ingreso al edificio judicial donde continuará el proceso contra el expresidente por presunto fraude y lavado de activos vinculado al caso Pandora II.
La seguridad fue reforzada en el sector de los juzgados capitalinos ante la expectativa generada por la audiencia de declaración de imputado.
Los alrededores del Juzgado de Criminalidad Organizada muestran un amplio despliegue de seguridad este lunes en Tegucigalpa.