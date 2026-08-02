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"Pido disculpas": hombre explica que pasó con el perro que iba arrastrando en Choloma

El señor, conocido como Lenin, afirmó que no se percató de que su mascota estaba siendo arrastrada por la camioneta. Admitió su error y se disculpó

  • Actualizado: 02 de agosto de 2026 a las 11:02
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Tras difundirse el video en el que un señor iba arrastrando a un perro por las calles de Choloma, el hombre confesó detalles de qué fue lo que realmente pasó con su mascota. Más detalles a continuación.

 Foto: captura de pantalla
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El pasado sábado -1 de agosto- se viralizó en redes sociales un video en el que un canino encadenado a una camioneta estaba siendo arrastrado por las calles del municipio de Choloma, Cortés.

 Foto: captura de pantalla
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El perro iba amarrado a una camioneta Jeep color negra que transitaba por el sector de la López Arellano.

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Múltiples cibernautas expresaron su rechazo hacia el acto y comenzaron a etiquetar a la Policía Nacional en aras de que el conductor de la camioneta fuera detenido.

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El hombre, conocido únicamente como Lenin, fue requerido por las autoridades policiales a la Unidad Metropolitana de Policía de Choloma (UMEP-10).

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Lenin dijo que tiene tres perros de mascota, incluyendo al que iba arrastrando. Dos ya los había trasladado hacia el sitio en el que compra sus pastillas y desparasitantes. Solo le faltaba transportar a uno de los caninos.

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"Como el perro está lleno de garrapatas, yo no pensé meterlo al carro. Yo sé que sí actué mal al no meterlo al baúl del carro", reconoció.

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"Yo no me di cuenta que el perro se me había arrastrado hasta que un muchacho paró y me dijo ´hey, viejo. Llevas ese perro arrastrando´", declaró.

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Afirmó que luego del aviso del otro conductor, se detuvo para ingresar al baúl al perro. Posteriormente, fue a buscar los medicamentos de los animales.

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Las autoridades fueron a la casa de Lenin donde se encontraban los perros. Según el reporte, no presentaban lesiones.

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El fiscal de turno aclaró que si un animal no presenta lesiones, no se puede requerir al acusado de presunto maltrato animal. En ese sentido, Lenin quedó en libertad.

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"Yo le pido disculpas a la población porque es cierto, ellos saben que sí actué mal, pero los perritos los tengo ahí en la casa y ahí los vamos a recuperar", manifestó Lenin.

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Sin embargo, muchos pobladores cuestionan la decisión del fiscal, mostrándose escépticos sobre el procedimiento investigativo.

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De acuerdo a la Ley de Protección y Bienestar Animal, una persona denunciada solo puede ser procesada si el animal sufrió lesiones o si pierde la vida producto de los malos tratos.

 Foto: redes sociales
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