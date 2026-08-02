Hasta 41 grados, polvo del Sahara y pocas lluvias: así estarán las temperaturas hoy en Honduras

Honduras enfrentará este domingo un clima de las altas temperaturas, la escasez de lluvias y la presencia de polvo del Sahara, condiciones que mantienen en alerta a distintos sectores debido a los efectos sobre la salud, la agricultura y la disponibilidad de agua.
De acuerdo con el pronóstico de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), predominarán las condiciones secas en la mayor parte del territorio nacional. Sin embargo, el ingreso de humedad desde el mar Caribe provocará lluvias débiles y aisladas en la región oriental y en zonas montañosas del centro del país.
Asimismo, durante la tarde la brisa proveniente del océano Pacífico favorecerá la formación de chubascos débiles y muy aislados en la región sur. Gracias a Dios será el único departamento donde se esperan mayores probabilidades de precipitaciones.
Copeco también informó que continuará la presencia de polvo del Sahara sobre el país, con concentraciones que oscilarán entre los 45 y 60 microgramos por metro cúbico, lo que podría reducir la calidad del aire y afectar principalmente a personas con enfermedades respiratorias, adultos mayores y niños.
Las condiciones climáticas generan preocupación debido a la fuerte sequía que afecta a varios departamentos del país, reduciendo la producción agrícola y las áreas de siembra, además de impactar a los ganaderos que enfrentan dificultades por la falta de agua y pasto para el ganado.
A este panorama también se suma el racionamiento de agua potable que afecta a diferentes zonas del territorio nacional, especialmente en Tegucigalpa, donde el calendario de distribución del servicio se ha vuelto cada vez más estricto debido a los bajos niveles de las represas.
Entre las temperaturas más altas del país destacan Choluteca, donde se espera una máxima de 41 grados y una mínima de 26; Valle, con 39 grados de máxima y 24 de mínima; mientras que Cortés, Olancho y Santa Bárbara alcanzarán los 33 grados como temperatura máxima.
Por su parte, Comayagua y La Paz registrarán temperaturas máximas de 32 grados, mientras que Francisco Morazán, El Paraíso, Atlántida, Colón, Copán, Gracias a Dios, Islas de la Bahía, Lempira y Yoro tendrán máximas de entre 31 y 32 grados durante este domingo.
Las temperaturas más frescas se pronostican para Intibucá, donde el termómetro alcanzará una máxima de 25 grados y una mínima de 14, así como Ocotepeque, con una máxima de 29 grados y una mínima de 18, convirtiéndose en los departamentos con el ambiente menos caluroso del país.
Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan a la población mantenerse bien hidratada, evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde, utilizar protector solar y permanecer atentos a los boletines oficiales de Copeco