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Hasta 41 grados, polvo del Sahara y pocas lluvias: así estarán las temperaturas hoy en Honduras

Apenas un departamento registra probabilidades de lluvias este domingo 2 de agosto, mientras que en el resto del país predominarán las altas temperaturas. Así estará el clima hoy

  • Actualizado: 02 de agosto de 2026 a las 07:56
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Honduras enfrentará este domingo un clima de las altas temperaturas, la escasez de lluvias y la presencia de polvo del Sahara, condiciones que mantienen en alerta a distintos sectores debido a los efectos sobre la salud, la agricultura y la disponibilidad de agua.

 Foto: EL HERALDO
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De acuerdo con el pronóstico de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), predominarán las condiciones secas en la mayor parte del territorio nacional. Sin embargo, el ingreso de humedad desde el mar Caribe provocará lluvias débiles y aisladas en la región oriental y en zonas montañosas del centro del país.

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Asimismo, durante la tarde la brisa proveniente del océano Pacífico favorecerá la formación de chubascos débiles y muy aislados en la región sur. Gracias a Dios será el único departamento donde se esperan mayores probabilidades de precipitaciones.

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Copeco también informó que continuará la presencia de polvo del Sahara sobre el país, con concentraciones que oscilarán entre los 45 y 60 microgramos por metro cúbico, lo que podría reducir la calidad del aire y afectar principalmente a personas con enfermedades respiratorias, adultos mayores y niños.

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Las condiciones climáticas generan preocupación debido a la fuerte sequía que afecta a varios departamentos del país, reduciendo la producción agrícola y las áreas de siembra, además de impactar a los ganaderos que enfrentan dificultades por la falta de agua y pasto para el ganado.

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A este panorama también se suma el racionamiento de agua potable que afecta a diferentes zonas del territorio nacional, especialmente en Tegucigalpa, donde el calendario de distribución del servicio se ha vuelto cada vez más estricto debido a los bajos niveles de las represas.

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Entre las temperaturas más altas del país destacan Choluteca, donde se espera una máxima de 41 grados y una mínima de 26; Valle, con 39 grados de máxima y 24 de mínima; mientras que Cortés, Olancho y Santa Bárbara alcanzarán los 33 grados como temperatura máxima.

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Por su parte, Comayagua y La Paz registrarán temperaturas máximas de 32 grados, mientras que Francisco Morazán, El Paraíso, Atlántida, Colón, Copán, Gracias a Dios, Islas de la Bahía, Lempira y Yoro tendrán máximas de entre 31 y 32 grados durante este domingo.

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Las temperaturas más frescas se pronostican para Intibucá, donde el termómetro alcanzará una máxima de 25 grados y una mínima de 14, así como Ocotepeque, con una máxima de 29 grados y una mínima de 18, convirtiéndose en los departamentos con el ambiente menos caluroso del país.

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Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan a la población mantenerse bien hidratada, evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde, utilizar protector solar y permanecer atentos a los boletines oficiales de Copeco

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