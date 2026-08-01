Detienen al hombre que arrastraba a un perro con su carro en Choloma

Horas después de divulgarse en redes sociales el video en el que un hombre arrastró a un perro que llevaba encadenado en su camioneta en Choloma (Cortés), han circulado imágenes del agresor siendo requerido por agentes de la Policía Nacional. Más detalles a continuación.
Este sábado cientos de cibernautas han expresado su repudio hacia un acto de crueldad animal ocurrido en Choloma.
Según denuncias de ciudadanos, el hecho ocurrió en el sector López Arellano del municipio maquilero. Personas grabaron videos de como un perro era arrastrado por las calles de la zona. Incluso, otro canino iba siguiendo al animal agredido, como si supiera que está sufriendo daño.
El conductor de la camioneta Jeep con matrícula HBG2789 se detuvo hasta que otra persona a bordo de un carro Mazda se aproximó y le señaló lo que estaba ocurriendo con el canino.
El conductor de la camioneta se bajó de su vehículo tras los señalamientos del ciudadano, quien mostró preocupación por el animal.
Sin embargo, al hombre de la camioneta poco le importó la salud del perro, sujetándolo con fuerza del cuello.
Inmediatamente, metió al perro a la cajuela de la camioneta, como si nada hubiera pasado. Esto ha causado rechazo en la población en general y organizaciones en pro de los animales.
Horas después de difundirse el video del maltrato, comenzó a circular un nuevo material audiovisual en el cual el hombre fue requerido por agentes de la Policía Nacional.
Hasta el momento, ni la Policía Nacional, ni la Municipalidad de Choloma se han pronunciado oficialmente sobre estos hechos.
Muchos cibernautas se preguntan si habrá justicia para este caso, pues enfatizan que por tratarse de un animal, no significa que su vida sea menos importante. Además, se preguntan si el perro habrá recibido atención veterinaria.
El artículo 29 de la Ley de Protección y Bienestar Animal señala como infracción grave el trato cruel a animales que les cause dolor o lesiones, así como el maltrato que derive en mutilación de sus extremidades.
Quien incurra en maltrato animal puede enfrentar multas que pueden oscilar entre uno a 25 salarios mínimos, dependiendo de la gravedad de la falta. En caso de que el maltrato derive en la muerte, la persona se enfrenta a una pena carcelaria de entre tres a cinco años, así como una multa entre los 10 y 25 sueldos mínimos.