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Alba Consuelo Flores: de ministra de Salud a imputada por el caso hospitales móviles

La exsecretaria de Salud, Alba Consuelo Flores, deberá presentarse ante la justicia el jueves 20 de agosto a las 8:30 de la mañana por el caso de los hospitales móviles, luego de que un juez la citara por los delitos de fraude y falsificación de documentos públicos, en perjuicio de la Administración Pública.

  • Actualizado: 01 de agosto de 2026 a las 10:42
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Alba Consuelo Flores fue secretaria de Estado en el Despacho de Salud desde 2018 hasta enero de 2022, durante la administración del expresidente Juan Orlando Hernández. Aquí los detalles de cómo pasó de ser ministra a imputada.

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Flores asumió la conducción de la Secretaría de Salud en diciembre de 2018 y estuvo al frente de la institución durante uno de los períodos más complejos del sistema sanitario hondureño.

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Como titular de Salud, enfrentó la emergencia provocada por el covid-19, etapa en la que el Gobierno realizó compras y contrataciones para fortalecer la capacidad hospitalaria del país.

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Durante la pandemia, Honduras adquirió varios hospitales móviles con el objetivo de ampliar la atención médica y responder al aumento de pacientes afectados por el virus.

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Las estructuras hospitalarias llegaron al país en 2020 como parte de la estrategia para atender la emergencia sanitaria.

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Con el paso del tiempo, la adquisición de los hospitales móviles quedó bajo investigación por parte de las autoridades debido a presuntas irregularidades señaladas en el proceso de compra.

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Las investigaciones alcanzaron a varios exfuncionarios y personas vinculadas al proceso de adquisición de los hospitales móviles durante la emergencia del covid-19.

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La exfuncionaria fue señalada como prófuga de la justicia luego de que un juez emitiera una orden de captura en su contra por el caso de los hospitales móviles. En noviembre de 2023, el Ministerio Público informó que la exministra de Salud figuraba entre las personas requeridas por este expediente.

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Un Juez en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción citó en legal y debida forma a Alba Consuelo Flores para comparecer ante la justicia.

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La exfuncionaria deberá presentarse el jueves 20 de agosto, a las 8:30 de la mañana, ante el juzgado correspondiente.

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Alba Consuelo Flores enfrenta acusaciones por los delitos de fraude y falsificación de documentos públicos, en perjuicio de la Administración Pública.

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La comparecencia de la exministra marca un nuevo capítulo dentro del proceso judicial relacionado con la compra de los hospitales móviles adquiridos durante la pandemia.

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