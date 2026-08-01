Lluvias solo llegarán a tres departamentos: temperaturas de hasta 41 grados para este sábado

De acuerdo con Copeco, durante la mayor parte del día prevalecerá un ambiente seco y caluroso. No obstante, en horas de la tarde el viento del este y noreste transportará humedad desde el mar Caribe, lo que favorecerá lluvias y chubascos débiles y aislados- ¿En qué zonas?
A este panorama se suma la presencia de polvo del Sahara en concentraciones de entre 40 y 50 microgramos por metro cúbico, condición que puede reducir la calidad del aire y aumentar la sensación de calor, especialmente para personas con enfermedades respiratorias.
El intenso calor mantiene la preocupación por la prolongada sequía que afecta al país, especialmente en la capital, donde los bajos niveles de las represas han obligado a implementar prolongados racionamientos de agua potable para miles de familias.
La zona sur volverá a registrar las temperaturas más elevadas. En Choluteca se espera una máxima de 41 grados y una mínima de 27, mientras que Valle alcanzará los 39 grados con una temperatura mínima de 26.
En el occidente del país, Ocotepeque y Santa Bárbara reportarán máximas de 34 grados y mínimas de 23, mientras que Copán registrará temperaturas entre los 21 y 34 grados. En Lempira se pronostica una máxima de 32 y una mínima de 21 grados.
Los únicos departamentos con probabilidad de precipitaciones son Atlántida, Colón y Cortés, donde se esperan lluvias aisladas durante la tarde. En el resto del territorio nacional continuará predominando el tiempo seco.
Para la zona central, Comayagua y La Paz alcanzarán máximas de 33 grados con mínimas de 22. En Francisco Morazán se esperan temperaturas entre los 19 y 31 grados, mientras que El Paraíso registrará una máxima de 31 y una mínima de 19.
En el oriente, Olancho tendrá temperaturas entre los 22 y 33 grados, mientras que Gracias a Dios registrará una máxima de 31 y una mínima de 26. En Yoro se esperan valores entre los 20 y 35 grados.
En las zonas montañosas, Intibucá continuará con el ambiente más fresco del país, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 25 grados. En Islas de la Bahía se pronostican máximas de 31 y mínimas de 28 grados.
En los departamentos donde existe probabilidad de lluvias, Atlántida registrará temperaturas entre los 24 y 34 grados; Colón tendrá máximas de 32 y mínimas de 25; mientras que Cortés alcanzará los 35 grados de máxima y 26 de mínima, con posibilidad de precipitaciones aisladas durante la tarde.
Las autoridades de Copeco recomendaron a la población mantenerse bien hidratada, evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde.