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¿De qué acusan a la exministra de Salud, Alba Consuelo Flores en Honduras?

El tribunal anticorrupción citó a la exministra de Salud por falsificación y fraude en la compra de hospitales móviles durante la pandemia de covid

  • Actualizado: 31 de julio de 2026 a las 15:45
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La exministra de Salud de Honduras Alba Consuelo Flores fue citada a un tribunal el próximo 20 de agosto por un caso de presunto fraude en la compra por 47,5 millones de dólares de siete hospitales móviles durante la pandemia de la covid-19.

Foto: cortesía redes sociales
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La citación la cursó el Juzgado en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, según informó este viernes el Poder Judicial a través de sus redes sociales.

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La exministra, que ha pedido presentarse voluntariamente según la información oficial, enfrentará un proceso por su presunta responsabilidad en los delitos de falsificación de documentos públicos y fraude.

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Por el mismo de la compra de siete hospitales móviles durante la pandemia de la covid-19 fue acusada la exministra de Finanzas Rocío Tábora, quien enfrenta cargos por presunto fraude y se defiende en libertad.

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Mientras que otro implicado, el exdirector de la estatal Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H) Marco Bográn fue condenado en 2022 a diez años y once meses de cárcel.

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Los siete hospitales fueron adquiridos supuestamente de forma irregular entre marzo y abril de 2020 a través de Invest-H, con el guatemalteco residente en Estados Unidos.

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Axel Gamaliel López, representante legal de HospitalMoviles.com y ELMED Medical Systems INC, para atender la pandemia.

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Gamaliel López tiene una orden de captura con alerta roja internacional desde abril de 2021, y es sindicado de dos delitos de fraude a título de cooperador necesario. EFE

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