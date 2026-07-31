"Mel" Zelaya revela a qué se dedican con Xiomara Castro tras dejar la presidencia de Honduras

Manuel Zelaya Rosales, expresidente de Honduras, reveló a qué se dedican junto a Xiomara Castro tras dejar Casa Presidencial. El exjefe de Estado detalló cualés son las fuentes de ingreso del matrimonio.
Manuel Zelaya Rosales y Xiomara Castro se casaron en 1976, ella tenía 17 años cuando unieron sus vidas.
Ellos tuvieron cuatro hijos: Zoe, Héctor Manuel, Xiomara Hortencia y José Manuel. Tras dejar Casa de Gobierno, el matrimonio regresó a Olancho para radicar en ese departamento.
"Nosotros prácticamente no tenemos ingresos más que las tierras , tierras que está trabajando Xiomara...", inició diciendo Zelaya Rosales.
Y añadió que "Xiomara ahora es la que anda con botas, anda en grandes lodasales sembrando la tierra".
Manuel Zelaya comentó que tienen tierras en Olancho las cuales venden y siembran, de eso subsisten tras haber dejado el poder en Honduras.
Zelaya aseguró que "ella me sostiene a mí, las mujeres querían igualdad de condiciones y nosotros se las damos (risas)".
"Varios lotes que tenemos es de lo que yo vivo, algunos ya están vendidos y comprometidos, pero hemos regalado algunos predios a iglesia", contó el expresidente.
La familia Zelaya cuenta con antecedentes terratenientes de larga data en Olancho, vinculados a la zona de Juticalpa y Catacamas. La empresa fue fundada en 1990 por Manuel Zelaya para la compra, venta y alquiler de bienes e inmuebles en el país.
Zelaya Rosales tiene fincas y propiedades residenciales en El Espino, Catacamas. Justamente en 2007 donó un terreno en ese sector para la construcción de la Teletón.