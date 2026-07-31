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"Mel" Zelaya revela a qué se dedican con Xiomara Castro tras dejar la presidencia de Honduras

El expresidente Zelaya aseguró que Xiomara Castro es quien maneja el tema financiero tras dejar Casa Presidencial

  • Actualizado: 31 de julio de 2026 a las 15:08
Mel Zelaya revela a qué se dedican con Xiomara Castro tras dejar la presidencia de Honduras
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Manuel Zelaya Rosales, expresidente de Honduras, reveló a qué se dedican junto a Xiomara Castro tras dejar Casa Presidencial. El exjefe de Estado detalló cualés son las fuentes de ingreso del matrimonio.

Foto: Cortesía redes Casa Presidencial
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Manuel Zelaya Rosales y Xiomara Castro se casaron en 1976, ella tenía 17 años cuando unieron sus vidas.

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Ellos tuvieron cuatro hijos: Zoe, Héctor Manuel, Xiomara Hortencia y José Manuel. Tras dejar Casa de Gobierno, el matrimonio regresó a Olancho para radicar en ese departamento.

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"Nosotros prácticamente no tenemos ingresos más que las tierras , tierras que está trabajando Xiomara...", inició diciendo Zelaya Rosales.

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Y añadió que "Xiomara ahora es la que anda con botas, anda en grandes lodasales sembrando la tierra".

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Manuel Zelaya comentó que tienen tierras en Olancho las cuales venden y siembran, de eso subsisten tras haber dejado el poder en Honduras.

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Zelaya aseguró que "ella me sostiene a mí, las mujeres querían igualdad de condiciones y nosotros se las damos (risas)".

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"Varios lotes que tenemos es de lo que yo vivo, algunos ya están vendidos y comprometidos, pero hemos regalado algunos predios a iglesia", contó el expresidente.

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La familia Zelaya cuenta con antecedentes terratenientes de larga data en Olancho, vinculados a la zona de Juticalpa y Catacamas. La empresa fue fundada en 1990 por Manuel Zelaya para la compra, venta y alquiler de bienes e inmuebles en el país.

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Zelaya Rosales tiene fincas y propiedades residenciales en El Espino, Catacamas. Justamente en 2007 donó un terreno en ese sector para la construcción de la Teletón.

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