Revelan cuánto se gasta al mes en seguridad de la expresidenta Xiomara Castro: ¿tiene carro gratis?

Manuel Zelaya Rosales, expresidente de la nación, se refirió a la seguridad de la exmandataria Xiomara Castro y explicó cuánto se gasta mensualmente. "Mel" también habló sobre cuántos vehículos les proporciona el Estado.
El expresidente reconoció que ambos tienen seguridad del Estado, pero ahora les han pedido hacer un procedimiento con las Fuerzas Armadas.
Zelaya dijo que a la expresidenta le toca pagar gastos operativos de su seguridad ya que los elementos están asignados solo en Tegucigalpa y ella ahora radica en Olancho.
"La semana pasada ella escribió a las Fuerzas Armadas diciendo que le toca pagar más de 30 mil lempiras solo por su seguridad. Ella vive en Olancho y para darle la seguridad ella tiene que pagar hotel de la seguridad, pagar alimentación, transporte y combustible...", dijo Zelaya en HCH.
Zelaya ahondó que las Fuerzas Armadas asignaron seguridad para Castro solo en Tegucigalpa. Al vivir ella en Olancho se tienen que movilizar y el hospedaje de los elementos de seguridad y otros gastos los tiene que pagar la exmandataria.
"Desde las Fuerzas Armadas le dijeron que iban a mandarle un formulario para que lo llenara en vista de que al expresidente Juan Orlando Hernández le han mantenido la seguridad, a todos los expresidentes se les mantiene una seguridad", añadió.
Y agregó: "Son dos vehículos, uno se lo dan a ella y otro para que la siga a ella. Les dan 1,500 lempiras de combustible pero como se movilizan a Olancho, entonces Xiomara tiene que pagar el combustible..."
Zelaya añadió que "yo tengo seguridad solo en Tegucigalpa, pero cuando salgo me toca financiar el tema del combustible, comida y hotel para los elementos de seguridad".
De esta manera se confirma que la expresidente Xiomara Castro y el expresidente Zelaya tienen seguridad pero solo en Tegucigalpa, cuando las personas que les brindan resguardo se trasladan con ellos a Olancho entonces los exmandatarios deben pagar el combustible, comida y hospedaje.
Xiomara Castro tiene asignado un vehículo del Estado y se le da un monto específico de combustible que sería de 1,500 lempiras por un tiempo establecido. Son 11 elementos de seguridad los asignados a Castro.