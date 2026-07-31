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Revelan cuánto se gasta al mes en seguridad de la expresidenta Xiomara Castro: ¿tiene carro gratis?

La expresidente Xiomara Castro mantiene seguridad del Estado, pero tiene que pagar dinero de su bolsa para diversos aspectos

  • Actualizado: 31 de julio de 2026 a las 11:08
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Manuel Zelaya Rosales, expresidente de la nación, se refirió a la seguridad de la exmandataria Xiomara Castro y explicó cuánto se gasta mensualmente. "Mel" también habló sobre cuántos vehículos les proporciona el Estado.

Foto: El Heraldo
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El expresidente reconoció que ambos tienen seguridad del Estado, pero ahora les han pedido hacer un procedimiento con las Fuerzas Armadas.

Foto: Cortesía gobierno Xiomara Castro
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Zelaya dijo que a la expresidenta le toca pagar gastos operativos de su seguridad ya que los elementos están asignados solo en Tegucigalpa y ella ahora radica en Olancho.

 Foto: Cortesía gobierno Xiomara Castro
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"La semana pasada ella escribió a las Fuerzas Armadas diciendo que le toca pagar más de 30 mil lempiras solo por su seguridad. Ella vive en Olancho y para darle la seguridad ella tiene que pagar hotel de la seguridad, pagar alimentación, transporte y combustible...", dijo Zelaya en HCH.

Foto: Cortesía gobierno Xiomara Castro
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Zelaya ahondó que las Fuerzas Armadas asignaron seguridad para Castro solo en Tegucigalpa. Al vivir ella en Olancho se tienen que movilizar y el hospedaje de los elementos de seguridad y otros gastos los tiene que pagar la exmandataria.

 Foto: Cortesía redes FF AA
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"Desde las Fuerzas Armadas le dijeron que iban a mandarle un formulario para que lo llenara en vista de que al expresidente Juan Orlando Hernández le han mantenido la seguridad, a todos los expresidentes se les mantiene una seguridad", añadió.

Foto: Cortesía redes FF AA
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Y agregó: "Son dos vehículos, uno se lo dan a ella y otro para que la siga a ella. Les dan 1,500 lempiras de combustible pero como se movilizan a Olancho, entonces Xiomara tiene que pagar el combustible..."

 Foto: Cortesía gobierno Xiomara Castro
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Zelaya añadió que "yo tengo seguridad solo en Tegucigalpa, pero cuando salgo me toca financiar el tema del combustible, comida y hotel para los elementos de seguridad".

Foto: Cortesía gobierno Xiomara Castro
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De esta manera se confirma que la expresidente Xiomara Castro y el expresidente Zelaya tienen seguridad pero solo en Tegucigalpa, cuando las personas que les brindan resguardo se trasladan con ellos a Olancho entonces los exmandatarios deben pagar el combustible, comida y hospedaje.

 Foto: Cortesía gobierno Xiomara Castro
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Xiomara Castro tiene asignado un vehículo del Estado y se le da un monto específico de combustible que sería de 1,500 lempiras por un tiempo establecido. Son 11 elementos de seguridad los asignados a Castro.

Foto: Cortesía gobierno Xiomara Castro
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