La More protagoniza fuerte pelea con periodista que criticó su fichaje en Liga Nacional de Honduras

Sigue la polémica por el fichaje de tiktokers en Liga Nacional. Esta vez La More tuvo fuerte encontronazo con periodista deportivo.
El fichaje del tiktoker Saúl Fox, conocido como La More, por el CD Choloma continúa dando de qué hablar y ahora provocó un fuerte cruce de declaraciones con el comunicador Limber Pérez.
Todo comenzó cuando Limber Pérez publicó un video en sus redes sociales cuestionando la decisión del conjunto maquilero de incorporar al creador de contenido como nuevo guardameta.
El periodista aseguró que la contratación representa un retroceso para el fútbol hondureño y lanzó una dura crítica contra el club.
"¿Cómo van a permitir que el fútbol (hondureño) llegue tan bajo fichando tipos que no tienen capacidad para jugar fútbol?", expresó Limber Pérez al inicio de su intervención.
El comunicador insistió en que La More "no tiene competencia futbolística" y puso en duda que esté preparado para debutar en la Liga Nacional.
Además, pidió imaginar cuál sería el sentir de un portero que lleva varios años formándose en las reservas del Choloma al ver que un influencer recibe la oportunidad de jugar en el primer equipo.
En medio de su crítica, Limber también se burló del físico de La More y afirmó que está "más panzón que una foca", comentario que rápidamente se viralizó en las redes sociales.
Las declaraciones no pasaron desapercibidas y La More decidió responder públicamente con un extenso video en el que defendió su fichaje y arremetió contra el comunicador.
El nuevo jugador del Choloma comenzó restándole importancia a la posibilidad de enfrentar a Olimpia y respondió con ironía a quienes cuestionan su capacidad.
"Cuando debute contra Olimpia... ¿y quién es Olimpia? ¿Es Bayern Múnich, con Harry Kane y Luis Díaz de delantero?", manifestó entre risas.
La More aseguró que no le teme a ningún rival y sostuvo que la fortaleza mental será clave para afrontar este nuevo reto. "Todo está en la mente, yo estoy preparado; son 200 mil gigas que tengo aquí", dijo mientras señalaba su cabeza.
El influencer también aprovechó para lanzar una crítica al estado actual del fútbol hondureño, recordando que en un reciente partido observó futbolistas utilizando números remendados en sus camisetas.
"Ahí está el fútbol profesional... Juticalpa contra Motagua, jugadores con números remendados", señaló para cuestionar el nivel de organización del campeonato.
Con evidente sarcasmo, La More aseguró que ahora muchos lo responsabilizan de todos los problemas que atraviesa el balompié nacional.
"Es culpa del Choloma porque fichó a La More; es culpa del Choloma que Honduras después del 2014 ya no vaya a un Mundial", expresó en tono irónico.
El intercambio subió de tono cuando el creador de contenido hizo referencia al derrame cerebral que sufrió Limber Pérez hace algunos años.
"Después de lo que te pasó, yo pensé que vos ibas a agarrar escuela... pero más comido de mier** estás", lanzó La More durante su respuesta.
Asimismo, sostuvo que el comunicador descalifica a todos los futbolistas y lo acusó de actuar como si fuera la máxima autoridad en el deporte. "Para vos no hay jugador bueno. Vos inventaste el fútbol", disparó.
La More incluso desafió físicamente a Limber Pérez, asegurando que, pese a las críticas por su estado físico, puede soportar un partido completo sin inconvenientes.
"Con todo y esta panza, papi, yo te juego 90 minutos relajado; vos corrés tres minutos y caés en coma ocho meses", cerró el influencer.