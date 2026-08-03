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Millonaria prima y exigencias de Vinicius para renovar su contrato con Real Madrid

Vinícius mantiene su intención de recibir un contrato equiparable al de Mbappé

  • Actualizado: 03 de agosto de 2026 a las 11:12
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El futuro de Vinicius Jr. en el Real Madrid entra en horas decisivas. El delantero brasileño se sumó este lunes a los entrenamientos de pretemporada bajo el mando de José Mourinho. Sin embargo, su verdadero reto estará fuera de la cancha, en una negociación que podría definir su carrera.

 Fotos: Cortesía.
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Lo que durante meses parecía una renovación encaminada a cerrarse sin mayores inconvenientes se ha transformado en un complejo pulso entre el futbolista y la directiva del Real Madrid.
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Después de consolidarse como una de las máximas figuras del Real Madrid en las últimas temporadas, siendo protagonista en la conquista de títulos nacionales e internacionales y uno de los futbolistas más determinantes del equipo, Vinícius considera que ha llegado el momento de recibir un reconocimiento acorde con su importancia deportiva.
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Su entorno entiende que el atacante ya demostró ser uno de los mejores jugadores del mundo y que su salario debe reflejar ese estatus.
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El motivo principal de las diferencias es económico: el brasileño quiere que su nuevo contrato lo coloque en el mismo nivel que Kylian Mbappé, quien actualmente ocupa el escalón más alto dentro de la estructura salarial del conjunto blanco.
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Sin embargo, la postura del Real Madrid es completamente distinta.
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La directiva encabezada por Florentino Pérez considera que el contrato firmado por Mbappé responde a circunstancias excepcionales que difícilmente pueden repetirse.
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El delantero francés llegó al Santiago Bernabéu como agente libre, después de finalizar su vínculo con el Paris Saint-Germain, lo que permitió al club evitar el pago de un millonario traspaso. Esa situación hizo necesario ofrecerle un salario muy elevado y una importante prima de fichaje para convencerlo de vestir la camiseta blanca tras varios años de negociaciones.
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Precisamente ese es uno de los argumentos utilizados por el Real Madrid para rechazar las pretensiones del brasileño.
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Desde el club consideran que una renovación no puede compararse con la contratación de un futbolista libre, ya que son operaciones completamente distintas desde el punto de vista financiero. Por ello, la entidad mantiene firme la oferta presentada y no tiene previsto modificar sustancialmente las cifras que ya puso sobre la mesa.
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Vinicius también pretende recibir una importante prima por renovar su contrato, además de conservar condiciones favorables relacionadas con sus derechos de imagen, aspectos similares a los beneficios que obtuvo Mbappé al convertirse en jugador del Real Madrid.
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Estas exigencias han complicado aún más unas negociaciones que, por el momento, permanecen completamente estancadas.
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El entorno del futbolista sostiene que Vinicius no está pidiendo un trato de favor, sino un reconocimiento a su rendimiento. Desde su llegada al club procedente del Flamengo, el extremo brasileño pasó de ser una joven promesa cuestionada por su falta de definición a convertirse en uno de los líderes del equipo.
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Por el contrario, la dirigencia madridista teme que aceptar todas las exigencias del brasileño provoque un efecto dominó dentro del vestuario. Igualar las condiciones de Mbappé abriría la puerta para que otras figuras del equipo, como Jude Bellingham o futuras estrellas del club, también soliciten mejoras salariales similares.
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La incertidumbre continúa creciendo conforme pasan las semanas sin una resolución. Cada nuevo rumor alimenta las especulaciones sobre el futuro del atacante brasileño, mientras la afición madridista espera que ambas partes encuentren un punto de equilibrio
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La renovación de Vinícius ya no es solamente una negociación contractual; se ha convertido en uno de los grandes temas del verano europeo y en un asunto que podría marcar el rumbo deportivo del Real Madrid durante los próximos años.
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Reportes desde Inglaterra informan de que Arsenal y Vinicius habrían llegado a un acuerdo por lo que el brasileño podría dejar las filas del Real Madrid.
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Los directivos del Real Madrid han informado al entorno de Vinícius que no habrá una propuesta mejorada. Debe aceptar las condiciones actuales o enfrentarse a la posibilidad de una transferencia antes de que su contrato entre en su último año.
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Vinícius mantiene su intención de recibir un contrato equiparable al de Mbappé, mientras el Real Madrid insiste en que no modificará su política salarial.
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