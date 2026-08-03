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Obtuvo residencia y este es su trabajo en Estados Unidos: nueva vida de Bryan Moya tras dejar Marathón

Hace apenas unos días, el atacante recibió su residencia permanente en Estados Unidos

  • Actualizado: 03 de agosto de 2026 a las 09:23
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Te mostramos la nueva vida del jugador hondureño Bryan Moya tras rescindir contrato con Marathón y obtener su residencia en Estados Unidos.

Fotos: Cortesía.
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El presente de Bryan Moya ha dado un giro inesperado en los últimos meses, luego de dejar la Liga Nacional de Honduras.
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El delantero hondureño llegó como uno de los grandes fichajes del Marathón con la misión de aportar experiencia y goles al ataque verdolaga.
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Sin embargo, su etapa con el conjunto sampedrano estuvo marcada por diversos problemas fuera del terreno de juego.
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Durante el torneo protagonizó un problema de indisciplina en plena concentración junto a otros de sus compañeros que provocó fuertes decisiones por parte del club.
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Tras ese incidente, la junta directiva decidió separarlo del primer equipo mientras resolvía su situación.
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Como consecuencia, Moya permaneció varias jornadas del torneo Clausura 2026 sin disputar partidos oficiales con el Marathón.
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Su ausencia generó incertidumbre entre la afición, que esperaba verlo nuevamente con la camiseta verdolaga.
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Al finalizar el campeonato, el futuro del atacante quedó completamente en el aire ante la falta de una definición sobre su continuidad.
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Semanas después, el futbolista y la dirigencia de Marathón alcanzaron un acuerdo para rescindir su contrato.
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Con esa decisión terminó oficialmente su etapa con el Marathón y también su más reciente paso por la Liga Nacional de Honduras.
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Desde entonces, Bryan Moya no ha firmado con ningún equipo profesional y continúa como agente libre.
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Hace apenas unos días, el atacante recibió su residencia permanente en Estados Unidos, misma que presumió en redes sociales.
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Posteriormente decidió mudarse al país norteamericano junto a su esposa e hijos para comenzar una nueva etapa de vida.
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Este fin de semana volvió a ser noticia al aparecer disputando fútbol amateur en territorio estadounidense, lo cual es su trabajo por el momento.
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Moya defendió los colores del Borussia Nola en la Copa Cedrito, un torneo de "talacha".
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El delantero anotó el gol que permitió a su equipo igualar el encuentro y forzar la definición desde el punto penal, donde finalmente conquistaron el campeonato.
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Con este regreso, el hondureño vuelve a establecerse en Estados Unidos después de 11 años, ya que anteriormente residió durante varios años en ese país.
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El propio Bryan Moya aseguró que, por ahora, su prioridad está lejos del fútbol profesional, pues considera que en este momento tiene asuntos personales y familiares más importantes que resolver.
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