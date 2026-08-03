Obtuvo residencia y este es su trabajo en Estados Unidos: nueva vida de Bryan Moya tras dejar Marathón

Te mostramos la nueva vida del jugador hondureño Bryan Moya tras rescindir contrato con Marathón y obtener su residencia en Estados Unidos.
El presente de Bryan Moya ha dado un giro inesperado en los últimos meses, luego de dejar la Liga Nacional de Honduras.
El delantero hondureño llegó como uno de los grandes fichajes del Marathón con la misión de aportar experiencia y goles al ataque verdolaga.
Sin embargo, su etapa con el conjunto sampedrano estuvo marcada por diversos problemas fuera del terreno de juego.
Durante el torneo protagonizó un problema de indisciplina en plena concentración junto a otros de sus compañeros que provocó fuertes decisiones por parte del club.
Tras ese incidente, la junta directiva decidió separarlo del primer equipo mientras resolvía su situación.
Como consecuencia, Moya permaneció varias jornadas del torneo Clausura 2026 sin disputar partidos oficiales con el Marathón.
Su ausencia generó incertidumbre entre la afición, que esperaba verlo nuevamente con la camiseta verdolaga.
Al finalizar el campeonato, el futuro del atacante quedó completamente en el aire ante la falta de una definición sobre su continuidad.
Semanas después, el futbolista y la dirigencia de Marathón alcanzaron un acuerdo para rescindir su contrato.
Con esa decisión terminó oficialmente su etapa con el Marathón y también su más reciente paso por la Liga Nacional de Honduras.
Desde entonces, Bryan Moya no ha firmado con ningún equipo profesional y continúa como agente libre.
Hace apenas unos días, el atacante recibió su residencia permanente en Estados Unidos, misma que presumió en redes sociales.
Posteriormente decidió mudarse al país norteamericano junto a su esposa e hijos para comenzar una nueva etapa de vida.
Este fin de semana volvió a ser noticia al aparecer disputando fútbol amateur en territorio estadounidense, lo cual es su trabajo por el momento.
Moya defendió los colores del Borussia Nola en la Copa Cedrito, un torneo de "talacha".
El delantero anotó el gol que permitió a su equipo igualar el encuentro y forzar la definición desde el punto penal, donde finalmente conquistaron el campeonato.
Con este regreso, el hondureño vuelve a establecerse en Estados Unidos después de 11 años, ya que anteriormente residió durante varios años en ese país.
El propio Bryan Moya aseguró que, por ahora, su prioridad está lejos del fútbol profesional, pues considera que en este momento tiene asuntos personales y familiares más importantes que resolver.