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Vozinha ilusiona a Colo Colo y se declara "muy feliz de haber llegado" a Chile

El arquero caboverdiano Vozinha, figura del Mundial 2026, llegó a Santiago y expresó su felicidad por concretar su esperado fichaje con Colo Colo

  • Actualizado: 03 de agosto de 2026 a las 09:22
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El portero titular de la selección de Cabo Verde, Josimar José Évora Dias ´Vozinha´, figura en el Mundial 2026, se declaró este domingo "muy feliz" de haber llegado a Santiago de Chile para concretar su vinculación con el club Colo Colo, luego de varios días de espera.

 Foto: EFE
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"Estoy muy feliz de haber llegado aquí y agradezco a los hinchas por la paciencia que han tenido para esperarme" declaró a EFE el hombre que se perfila como flamante refuerzo del Colo Colo.

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El guardameta, de 40 años, tuvo dos retrasos consecutivos en su fecha de llegada al país, debido a la demora en el trámite de los documentos de su visado y a que tenía asuntos personales para resolver.

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´Vozinha´ se mostró contento por llegar a "un gran club", en alusión a sus negociaciones con Colo Colo, y anticipó a los más de 300 hinchas que le vitoreaban: "Nos vemos pronto en el Monumental".

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El futbolista arribó desde Madrid al aeropuerto Arturo Merino Benítez en Santiago, donde fue recibido por un animado grupo de hinchas del club albo. Una bandera de Cabo Verde fue enarbolada al paso del jugador entre los hinchas, que coreaban su nombre y entonaban cánticos del equipo chileno.

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Al interior del aeropuerto, un centenar de aficionados se agolparon para verlo pasar en camino hacia el exterior, donde lo esperaba el mayor número de entusiastas, que lo vieron detrás de las vallas de protección pidiéndole que se acercara.

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El jugador, incluido en el once ideal de la Copa del Mundo revelado por la FIFA a partir de los votos de los aficionados, llega libre al Cacique, tras culminar su vínculo con el Chaves de la segunda división de Portugal.

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Este lunes 03 de agosto, ´Vozinha´ se someterá a los exámenes médicos de rigor, antes de firmar un contrato por seis meses con la posibilidad de renovación por doce más hasta 2027.

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Su desempeño en la cita mundialista lo catapultó a la fama, tras brillar en el empate sin goles ante la ahora campeona España, y contra la finalista Argentina, con la que perdió 3-2 en la prórroga de los dieciseisavos de final.

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Colo Colo consiguió, el pasado viernes, que ‘Vozinha’ pueda usar su apodo en el camiseta del equipo albo, luego de que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) votara, de manera extraordinaria, para modificar el reglamento del campeonato chileno que lo prohibía.

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