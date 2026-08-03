Fichajes: Bajas en Real Madrid y millones a Vinicius; Barcelona en problema y EE UU renueva DT

Real Madrid negocia contrato con Vinicius y Barcelona responde sobre Ferran. Así se mueve el mercado de fichajes internacional.
Franco Mastantuono podría salir cedido rumbo a la Fiorentina. Sin embargo, el exguardameta del conjunto italiano, Giovanni Galli, expresó sus reservas sobre la posible llegada del argentino: "Es un jugador que genera mucha expectativa por venir del Real Madrid, pero primero hay que comprobar si realmente tiene las condiciones para encajar en el equipo", expresó.
La Federación de Fútbol de Estados Unidos confirmó la continuidad de Mauricio Pochettino como seleccionador nacional. El técnico argentino seguirá al frente del USMNT, al menos, hasta la conclusión del Mundial de 2030.
El Borussia Dortmund volvió a apostar por el talento joven con la contratación del mediocampista griego Konstantinos Karetsas, de 18 años. Procedente del Genk de Bélgica, el futbolista fue adquirido por 30 millones de euros y firmó contrato hasta 2031, siguiendo la línea de incorporaciones exitosas como las de Haaland, Bellingham y Dembélé.
El Real Madrid continúa avanzando en la planificación de su plantilla y este lunes oficializó la inscripción en LaLiga del portugués Bernardo Silva, el único de sus cuatro refuerzos que aún no figuraba registrado tras llegar como agente libre.
El Sevilla anunció un nuevo refuerzo para su portería. El guardameta Fran González, de 21 años y formado en la cantera del Real Madrid, firmó con el conjunto andaluz hasta el año 2031.
De acuerdo con Fabrizio Romano, Liverpool y PSG ya mantienen conversaciones por el posible traspaso de Bradley Barcola. El extremo francés vería con buenos ojos un cambio a la Premier League. La primera propuesta de los ingleses supera los 100 millones de euros, aunque todavía está lejos de las exigencias económicas del club parisino.
Si hay complicaciones para cerrar el fichaje de Bradley Barcola, el Liverpool ya analiza un plan alternativo. El elegido sería Rayan, extremo de 19 años del Bournemouth, quien aparece como la principal opción si fracasan las negociaciones con el PSG.
Cody Gakpo y sus representantes ya sostuvieron contactos con el Tottenham para valorar un posible cambio de equipo. El neerlandés no descarta dejar Anfield para unirse al cuadro londinense, aunque, según TeamTALK, el Liverpool no contempla desprenderse del atacante.
La cantera sigue siendo una importante fuente de ingresos para el Real Madrid. Gracias a las ventas de futbolistas formados en Valdebebas, el club blanco ha obtenido cerca de 200 millones de euros.
Salieron a la luz detalles del contrato de Vinícius Jr.. El brasileño pactó percibir 75 millones de euros entre 2022 y 2027, lo que representa un salario promedio de 15 millones netos por temporada. Ahora busca un nuevo acuerdo cercano a los 20 millones, además de mejorar el reparto de sus derechos de imagen.
Según The Sun, el Fenerbahçe se ha interesado en Marcus Rashford. La entidad turca ya se puso en contacto con los representantes del delantero inglés y prepara una propuesta económica de peso. El atacante mantiene contrato con el Manchester United hasta 2028.
Se libra una intensa disputa por Thiago Almada. River Plate intenta arrebatarle el fichaje al Flamengo, que parecía tener la operación encaminada. Mientras tanto, el Atlético de Madrid mantiene firme su postura: no negociará por menos de 20 millones de euros.
En conferencia de prensa, Hansi Flick se refirió a la posibilidad de incorporar un nuevo delantero: "Tenemos que esperar. Confío plenamente en Deco, sabemos que debemos hacer algo. También dependerá de Ferran Torres, así que veremos qué sucede".
El director ejecutivo del RB Leipzig, Marcel Schäfer, negó que exista un acuerdo cerrado por Diomande con el Real Madrid. En declaraciones a Sky Sport Alemania afirmó: "Algunos expertos en fichajes aseguraron hace unos días que el trato estaba hecho o incluso dieron el 'here we go'. Eso simplemente no es cierto. Todavía no hemos llegado a ese punto".
El Barcelona permanece atento a las negociaciones entre el Real Madrid y el Manchester City por Rodri, con la esperanza de aprovechar cualquier giro inesperado en la operación.
Según informa La Gazzetta dello Sport, la Roma sigue de cerca la situación de Endrick y estaría interesada en incorporarlo si el brasileño decide salir del Real Madrid ante la gran competencia en el ataque.
The Sun asegura que el Aston Villa prepara una oferta de 30 millones de libras por Marc Bernal. El mediocampista de 19 años figura entre las prioridades de Unai Emery, aunque Hansi Flick lo considera una pieza intransferible y el Barcelona ya rechazó propuestas cercanas a los 25 millones de libras.