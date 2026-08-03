Fichajes: Bajas en Real Madrid y millones a Vinicius; Barcelona en problema y EE UU renueva DT

El director ejecutivo del RB Leipzig, Marcel Schäfer, negó que exista un acuerdo cerrado por Diomande con el Real Madrid. En declaraciones a Sky Sport Alemania afirmó: "Algunos expertos en fichajes aseguraron hace unos días que el trato estaba hecho o incluso dieron el 'here we go'. Eso simplemente no es cierto. Todavía no hemos llegado a ese punto".