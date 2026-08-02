Polémica en FVS y bronca; nuevo fichaje de Motagua preocupa y festejo ante Juticalpa FC

Fichaje de Motagua preocupa y alegría total en Catacamas. Las imágenes que no se vieron en tv de la goleada del ciclón azul ante Juticalpa FC.
El Estadio Rubén Guifarro abrió sus puertas para el compromiso entre Motagua vs Juticalpa por la fecha 1 del torneo Apertura.
Motagua llegó con bastante tiempo de antelación al compromiso ante los canecheros en Catacamas, Olancho.
Este es el bonito bus que traslada a Juticalpa FC en este torneo Apertura 2026 de Liga Nacional.
Esta hermosa pelirroja se robó todas las miradas en la previa del encuentro en Olancho.
Así fue captada la sexy chica por el lente de EL HERALDO.
La hinchada del Motagua llegó vestido con la camiseta del mimado para apoyar a su club en el Estadio Rubén Guifarro.
El técnico de Motagua, Javier López, atendió a EL HERALDO en su llegada al estadio Rubén Guifarro.
La afición canechera también se hizo sentir y llegó para apoyar a su amado Juticalpa.
Este fue el 11 titular de Motagua: 22- Luis Ortiz; 26- Luis Santamaría, 34- Giancarlo Sacaza, 36- Valerio Marinacci, 17- Clever Portillo; 5- Óscar Discua, 8- Denis Meléndez, 15- Andy Hernández; 7- Jorge Serrano, 9- Jonathan Moya y 30- Jeffry Miranda.
Así salió Juticalpa: 35- Enrique Facussé; 12- Teófilo Casildo, 45- Jorge Velásquez, 24- Loreto Barrios, 27- Wisdom Quayé; 20- Roger Gonzáles, 6- Carlos Róchez, 10- Marcelo Canales, 14- Kolton Kelly, 32- Dester Mónico; 9- Jairo Róchez.
Motagua tuvo una jugada clara de gol apenas al minuto 13 del partido. Tremendo rezago de la muerte de Clever Portillo e insólitamente Jonathan Moya falló al no definir la pelota en el arco.
Valerio Marinacci tuvo que salir de cambio en los primeros minutos del partido y Motagua temía lo peor.
Fuentes cercanas a ciclón azul han confirmado a EL HERALDO que el lateral izquierdo tiene una contusión en el tobillo derecho.
Al minuto 16 del juego. Jairo Róchez aprovechó la salida del portero Luis Ortíz en la zona baja y la manda a guardar al marco de Motagua.
Javier López sacó la tarjeta verde y pidió revisar una posible falta sobre Jorge Serrano en la acción previa al gol.
Luego de varios minutos de revisión, el central Jefferson Escobar quitó el gol de los locales y le sacó amarilla al delantero Jairo Róchez tras falta sobre Luis Ortiz.
Aloísio Pires Alves, DT de Juticalpa FC, protestó con todo ante la polémica decisión de Escobar.
Minutos más tarde, Cléver Portillo cayó en el área tras jugada preparada de Motagua y Javier López volvió a sacar su tarjeta verde para revisión. El central decidió que no hubo falta y se sancionó solamente el tiro de esquina.
Ambos equipos no lograron abrir el marcador y el partido terminó empatado en los primeros 45 minutos.
En el arranque del segundo tiempo, Enrique Facussé se vistió de héroe y salvó a Juticalpa FC del primer de Motagua.
Al minuto 64 la historia fue diferente. Alejandro Reyes mandó un fenomenal pase por la banda y Serrano centró de primera, para que Jonathan Moya apareciera con un certero cabezazo para el 0-1.
El delantero tico acaba de fichar con Motagua y en su estreno en Liga Nacional anotó su primer gol.
Como no hay segundo malo, nuevo centro de Serrano y apareció Rodrigo de Olivera para aumentar la cuenta de los azules 2-0.
De Olivera celebró con todo su primero gol del torneo con el mimado.
Al minutos 86 cayó el 3-0 definitivo. Los Azules aprovecharon el error de la zona baja de Juticalpa FC y Óscar Padilla Discua definió el tercero.
Con este resultado, Motagua se coloca como primer lugar de la tabla de posiciones de Liga Nacional por diferencia de goles.
El técnico Javier López fue uno de los más felices con la goleada de sus pupilos en su debut en el torneo Apertura 2026.