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Esposa de Emilio Izaguirre sale en defensa de su hijo y expone mensajes tras choque de vehículo

La persona dueña del automotor causante del accidente manifiesta que está dispuesta a asumir la responsabilidad

  • Actualizado: 02 de agosto de 2026 a las 14:08
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La polémica alrededor del accidente de tránsito en que estuvo involucrado en hijo del exjugador Emilio Izaguirre, ocurrido en Tegucigalpa sigue generando reacciones en el entorno de la familia.

 Fotos: Cortesía.
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En esta ocasión fue Virginia Varela quien decidió pronunciarse públicamente para defender a su hijo Emilio Izaguirre Jr, cuyo nombre ha sido relacionado con el incidente.
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A través de una historia publicada en sus redes sociales, la madre del futbolista negó que él tenga responsabilidad en lo sucedido.
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Según explicó, se ha difundido información que afecta la imagen de su hijo pese a que, asegura, no participó de manera en los hechos.
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Como parte de su publicación, compartió una captura de una conversación con la persona que afirma ser propietaria del vehículo involucrado.
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En ese intercambio se sostiene que Emilio Izaguirre Jr. no conducía el automóvil y que tampoco es el propietario del mismo.
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Además, la persona dueña del automotor causante del accidente manifiesta que está dispuesta a asumir la responsabilidad y resolver el caso con la parte afectada.
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Virginia Varela fue contundente al afirmar: "Emilio no tiene nada que ver en este tema, no era él quien manejaba, no era de él ni de la familia el carro y ustedes están usando el nombre de él para dañar la imagen y eso también no es correcto".
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La esposa del exseleccionado hondureño también cuestionó que se utilice la imagen de personas conocidas para generar mayor impacto en redes sociales.
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En su mensaje lamentó que se hagan señalamientos sin comprobar previamente lo ocurrido.
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Asimismo, advirtió que este tipo de publicaciones pueden afectar seriamente la reputación y la tranquilidad de una familia.
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En otra parte de su historia escribió: "Imagínate publicar un video solo para conseguir vistas, aprovechándote de que aparece una persona conocida en el medio, y luego darte cuenta de que esa persona está siendo señalada injustamente como responsable, simplemente por haber estado presente en el momento del incidente. Ese tipo de acciones no solo desinforman, también pueden causar un enorme daño a la reputación, la tranquilidad y la vida de una persona y de su familia".
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Mientras tanto, Emilio Izaguirre, director deportivo del Motagua y padre del joven, también decidió fijar su postura sobre la controversia.
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El exfutbolista expresó que su familia ha recibido numerosos mensajes tras la difusión del caso y aseguró que la situación ha afectado emocionalmente a su hijo.
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En su pronunciamiento manifestó: “Sin tener conocimiento de los hechos y sin conocer la verdad, muchas personas han emitido juicios injustos. Hemos recibido numerosos mensajes que han afectado a nuestra familia, especialmente a Milito, quien se encuentra muy nervioso por toda esta situación”.
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