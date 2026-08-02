Esposa de Emilio Izaguirre sale en defensa de su hijo y expone mensajes tras choque de vehículo

En otra parte de su historia escribió: "Imagínate publicar un video solo para conseguir vistas, aprovechándote de que aparece una persona conocida en el medio, y luego darte cuenta de que esa persona está siendo señalada injustamente como responsable, simplemente por haber estado presente en el momento del incidente. Ese tipo de acciones no solo desinforman, también pueden causar un enorme daño a la reputación, la tranquilidad y la vida de una persona y de su familia".