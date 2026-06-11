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A balazos asesinan a un hombre en la colonia El Sitio de Tegucigalpa

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del fallecido; pero ya se encuentran buscando a los presuntos malhechores

  • Actualizado: 11 de junio de 2026 a las 18:18
A balazos asesinan a un hombre en la colonia El Sitio de Tegucigalpa

El cuerpo del hombre quedó tendido en una de las aceras de la colonia.

 Foto: Estalin Irías | El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.-Un hombre perdió la vida tras ser atacado a disparos la tarde de este jueves 11 de junio en la colonia El Sitio, en Tegucigalpa, en el Distrito Central.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima recibió múltiples impactos de bala que le provocaron la muerte de manera inmediata. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del fallecido.

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Elementos de la Policía Nacional se desplazaron al lugar para acordonar la escena y evitar la alteración de posibles evidencias, mientras personal de investigación realiza las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del crimen.

Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan con el fin de identificar a los responsables y determinar el móvil del hecho violento.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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