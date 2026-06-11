Rescatan a tres pescadores tras cuatro días desaparecidos en altamar en Gracias a Dios

Gracias a Dios, Honduras.- Tras una intensa labor de búsqueda y rescate, elementos de la Fuerza Naval de Honduras han logrado localizar a los tres ciudadanos que permanecían desaparecidos desde el pasado 7 de junio en el sector de Kaukira, departamento de Gracias a Dios.​

Los pescadores, identificados como Frank Allí Arrechavala Méndez, Winston Padilla Bermúdez y un tercer compañero, fueron encontrados a tres millas náuticas de la Barra de Caratasca.

Las autoridades indicaron que se movilizaban en una embarcación tipo tiburonera en la zona de La Mosquitia.