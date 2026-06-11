Rescatan a tres pescadores tras cuatro días desaparecidos en altamar en Gracias a Dios

Gracias a Dios, Honduras.- Tras una intensa labor de búsqueda y rescate, elementos de la Fuerza Naval de Honduras han logrado localizar a los tres ciudadanos que permanecían desaparecidos desde el pasado 7 de junio en el sector de Kaukira, departamento de Gracias a Dios.
Los pescadores, identificados como Frank Allí Arrechavala Méndez, Winston Padilla Bermúdez y un tercer compañero, fueron encontrados a tres millas náuticas de la Barra de Caratasca.
Las autoridades indicaron que se movilizaban en una embarcación tipo tiburonera en la zona de La Mosquitia.
Actualmente, son trasladados a la Base Naval de Caratasca para recibir la atención médica necesaria.
Tras pasar cuatro días varados en el mar, los jóvenes se encuentran afectados en su salud.
Se conoció que la lancha en la que faenaban se le averió el motor, quedando a la deriva.
El subcomisionado regional de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), Ezequiel Cruz, confirmó que "ya le dimos la información a los familiares, los cuales están bien alegres porque eran cuatro días que estaban desaparecidos y, gracias al esfuerzo de la Fuerza Naval, se encontraron a tres millas náuticas de la barra de Caratasca".