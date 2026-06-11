Condenan a 18 años de prisión a guardia que le disparó a adolescente chino

Tegucigalpa, Honduras.- A 18 años de prisión condenaron a Sandro José Martínez Núñez, guardia de seguridad que disparó a Hong Zhixuan, un adolescente de nacionalidad china, dentro de un negocio familiar en la colonia 21 de Febrero de Tegucigalpa. Bárbara Castillo, portavoz del Poder Judicial en Tegucigalpa, informó que el acusado admitió su culpabilidad durante la audiencia celebrada el miércoles 10 de junio. La sentencia fue emitida por un juez hondureño mediante un procedimiento abreviado, en el que se le impuso la pena, además de sanciones accesorias como la inhabilitación absoluta y la interdicción civil.

“El encausado que responde al nombre de Sandro José Martínez Núñez aceptó su culpabilidad por el delito de asesinato en perjuicio de un menor de origen oriental. En esta ocasión el juez le ha condenado a 18 años de prisión más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil”, explicó Castillo.

La resolución quedará firme en un plazo de tres días y el condenado continuará recluido mientras cumple la sentencia impuesta por el tribunal. La portavoz señaló que el delito de asesinato contempla una condena de entre 20 y 25 años de prisión. Sin embargo, la admisión de culpabilidad permitió que la pena fuera reducida a 18 años.



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