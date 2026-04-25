Sandro Martínez, guardia de seguridad que habría asesinado a hijo de empresario chino

Sandro Martínez fue capturado tras ser señalado como el presunto responsable de la muerte de un menor de origen chino dentro de un establecimiento comercial en la colonia 21 de Febrero, en Tegucigalpa. Aquí los detalles:
El hecho violento se registró en un negocio de productos chinos, donde la víctima fue identificada como Hong Xi Xuan, de 14 años, hijo de un empresario del establecimiento.
De acuerdo con las autoridades, el menor fue atacado con un arma de fuego en el interior del local, lo que provocó su muerte de manera inmediata.
Sandro Josué Martínez Núñez, de 23 años, laboraba como guardia de seguridad en el establecimiento donde ocurrió el crimen.
Según los reportes preliminares, Martínez Núñez tenía pocos días de trabajar para la familia propietaria del negocio.
El incidente ocurrió a eso de las 9 la mañana, cuando el establecimiento apenas comenzaba sus labores diarias.
De acuerdo con los reportes, el guardia de seguridad habría accionado su arma de reglamento, una escopeta calibre 12 y realizado un único disparo contra el adolescente. Se desconoce qué originó el ataque hacia Hong Xi Xuan.
Al llegar al lugar, agentes de la Policía Nacional confirmaron que Hong Xi Xuan ya no presentaba signos vitales.
El cuerpo de la víctima quedó dentro del negocio, en el área cercana a la caja registradora, según los reportes oficiales.
El sospechoso fue detenido de inmediato por las autoridades y trasladado bajo custodia policial, mientras se desarrollan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho.