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Capturan a tercer implicado en asesinato de dos hermanos ocurrido en El Negrito, Yoro

La Policía Nacional capturó en la aldea El Rodeo, El Negrito, al tercer presunto implicado en el asesinato de los hermanos Cristian Daniel y Kenia Graciela Vásquez Aguirre, crimen ocurrido en abril de 2024 en el departamento de Yoro

  • Actualizado: 11 de junio de 2026 a las 10:45
Capturan a tercer implicado en asesinato de dos hermanos ocurrido en El Negrito, Yoro

El supuesto homicida fue detenido por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).

 Foto: Cortesía.

Yoro, Honduras.- Agentes de la Policía Nacional capturaron este jueves al tercer presunto implicado en el asesinato de dos hermanos ocurrido en abril de 2024 en la aldea San José, municipio de El Negrito, departamento de Yoro.

La detención fue ejecutada mediante un allanamiento de morada en la aldea El Rodeo, por agentes de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC) y de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), quienes dieron cumplimiento a una orden de captura emitida por el Juzgado de Letras Seccional de El Progreso.

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El sospechoso, de 39 años de edad, originario de Tela, Atlántida, y residente en El Rodeo, es señalado por las autoridades como presunto responsable del delito de asesinato en perjuicio de Cristian Daniel Vásquez Aguirre , de 30 años, y Kenia Graciela Vásquez Aguirre , de 27.

De acuerdo con las investigaciones, el doble crimen se registró la noche del 14 de abril de 2024, luego de que una llamada al Sistema Nacional de Emergencias 911 alertara sobre un enfrentamiento ocurrido en la aldea San José.

Las pesquisas realizadas por el DPI establecieron que el hecho se habría originado tras una discusión entre una de las víctimas y varios individuos en un establecimiento donde se comercializaban bebidas alcohólicas. El conflicto escaló hasta derivar en la muerte de los dos hermanos.

Las autoridades indicaron que las investigaciones permitieron identificar a tres personas como supuestas participantes en el crimen. Dos de ellas ya habían sido capturadas anteriormente, mientras que el arresto realizado este día corresponde al último sospechoso que permanecía prófugo.

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El detenido será puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes para continuar con el proceso legal correspondiente.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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