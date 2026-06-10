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Capturan a hombre en SPS acusado de abusar de sus dos sobrinas menores de edad

La captura se realizó en San Pedro Sula en un operativo de búsqueda, dado que el sujeto huyó tras supuestamente cometer el delito

  • Actualizado: 10 de junio de 2026 a las 18:38
Capturan a hombre en SPS acusado de abusar de sus dos sobrinas menores de edad

La Policía Nacional detuvo en San Pedro Sula a un hombre acusado de delitos sexuales contra dos menores en La Ceiba.

 Foto: Carlos Molina / OPSA

La Ceiba, Atlántida.- Las autoridades policiales informaron sobre la captura de un hombre señalado por suponerlo responsable de delitos de carácter sexual en perjuicio de dos menores de edad cometidos en el municipio de La Ceiba, Atlántida.

El detenido fue identificado como José Clementina López Romero, de 49 años, quien fue requerido tras una denuncia presentada por la madre de las víctimas ante las autoridades competentes.

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía Nacional, la denuncia surgió luego de que la madre de las menores detectara una situación irregular dentro del entorno familiar, lo que motivó la intervención inmediata de las autoridades.

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Tras conocerse el hecho, el sospechoso abandonó la zona, lo que dio inicio a un operativo de búsqueda a cargo de la Unidad Departamental de Investigación Criminal (UDIC-1).

Las diligencias investigativas permitieron rastrear su ubicación hasta la ciudad de San Pedro Sula, en el departamento de Cortés, donde fue localizado y posteriormente detenido por equipos de inteligencia policial.

Según las primeras líneas de investigación, el caso está siendo analizado por las autoridades para determinar la forma en que ocurrieron los hechos y establecer las responsabilidades correspondientes conforme a ley.

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La Policía Nacional señaló que este tipo de casos son tratados con prioridad, debido a la gravedad de las denuncias y la protección que debe garantizarse a la niñez hondureña.

El sospechoso fue trasladado y puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes, quienes darán seguimiento al proceso legal en su contra.


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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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