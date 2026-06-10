Capturan a hombre en SPS acusado de abusar de sus dos sobrinas menores de edad

La Ceiba, Atlántida.- Las autoridades policiales informaron sobre la captura de un hombre señalado por suponerlo responsable de delitos de carácter sexual en perjuicio de dos menores de edad cometidos en el municipio de La Ceiba, Atlántida.

El detenido fue identificado como José Clementina López Romero, de 49 años, quien fue requerido tras una denuncia presentada por la madre de las víctimas ante las autoridades competentes.

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía Nacional, la denuncia surgió luego de que la madre de las menores detectara una situación irregular dentro del entorno familiar, lo que motivó la intervención inmediata de las autoridades.