Cae acusado de agredir sexualmente a su hija menor en Comayagua

Tegucigalpa, Honduras.– Agentes de la Policía Nacional capturaron a un hombre de 34 años de edad, acusado de los delitos de violación especial y otras agresiones sexuales en perjuicio de su propia hija menor de edad.
La detención se llevó a cabo en la colonia Milagro de Dios, en el municipio de Comayagua, como resultado de trabajos de investigación desarrolladas por funcionarios de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), luego de recibir una denuncia por delitos sexuales.
De acuerdo con las autoridades, el sospechoso es originario del barrio La Cruz, en el municipio de Lejamaní, Comayagua . Su captura se ejecutó en cumplimiento de una orden judicial emitida por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Tegucigalpa de fecha 17 de abril de 2026; al detenido se le respeta todos los protocolos del según la normativa legal vigente.
El imputado fue remitido ante las autoridades competentes para continuar con el procedimiento legal correspondiente conforme a ley.
La Policía Nacional mantiene firmes sus acciones investigativas en la lucha contra los delitos sexuales, priorizando la atención oportuna a las víctimas y el acceso a la justicia.