Christian Flores, el universitario que murió tras accidente vial en Catacamas, Olancho

"Qué triste noticia. Dios lo reciba con los brazos abiertos. Ya está reunido con la profesora". "Christian descansa en paz. Tenías tantos sueños por cumplir y estabas tan feliz por terminar tu universidad. Pero ya descansas al lado de tu mami". "Vuela alto campeón, que gran corazón tenías, así de grande como vos", son solo algunos de los comentarios sobre la muerte del universitario.