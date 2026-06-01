Christian Flores, el universitario que murió tras accidente vial en Catacamas, Olancho

Un estudiante de la Universidad Nacional de Agricultura (UNAG) perdió la vida tras un fatídico accidente vehicular registrado la madrugada del domingo en Catacamas, Olancho, mientras regresaba al campus tras un concierto junto a otros de sus compañeros que resultaron heridos durante el siniestro.
La víctima del accidente fue identificada como Christian Fernando Flores, de 22 años de edad, quien era originario del municipio de Nueva Armenia, Francisco Morazán.
El joven nació el 6 de mayo de 2004 y se encontraba cursando el cuarto año de la carrera de Ingeniería Agronómica, según consta en el comunicado de duelo emitido por la Federación Nacional de Agricultores de Honduras (Fenag).
Según el reporte preliminar de los hechos, el vehículo en el que se conducían los jóvenes universitarios se estrelló en la orilla de la carretera, tras perder el control.
Los acompañantes de Flores, resultaron con heridas tras el accidente, por lo que fueron trasladados a un centro asistencial de la zona en busca de atención médica. Mientras que los restos de la víctimas fueron retirados de la escena.
La muerte del joven de 22 años ha generado gran consternación en la zona, especialmente en el centro de educación superior de Catacamas.
Ante la tragedia, maestros y estudiantes de la UNAG se congregaron para realizar un homenaje a Christian Flores, donde recordaron su vida, pero al mismo tiempo expresaron sus muestras de pesar por la tragedia ocurrida.
Los amigos y compañeros del joven aprovecharon el espacio para destacar la nobleza y el compañerismo que caracterizaron a Flores durante su trayectoria universitaria.
Por su parte, la junta directiva de la Fenag se pronunció oficialmente a través de un comunicado de duelo, lamentando el fallecimiento del joven.
Asimismo, la representación estudiantil manifestó sus muestras de pesar y de solidaridad para con la familia de Christian, quien se encuentra devastada por la pérdida.
Familiares, compañeros, amigos y allegados a Flores lamentaron su muerte en redes sociales. Mencionaron que el joven había perdido a su madre y también a su abuela.
"Qué triste noticia. Dios lo reciba con los brazos abiertos. Ya está reunido con la profesora". "Christian descansa en paz. Tenías tantos sueños por cumplir y estabas tan feliz por terminar tu universidad. Pero ya descansas al lado de tu mami". "Vuela alto campeón, que gran corazón tenías, así de grande como vos", son solo algunos de los comentarios sobre la muerte del universitario.