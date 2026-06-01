Le dispararon al hijo de un narco: 150 hombres sometieron a agentes de la Dipampco en Corinto

Asimismo, se investiga que los cinco agentes habrían sido entregados por dos informantes, quienes se habrían quedado fuera de la vivienda durante el operativo. Los agentes no habrían sido asignados inicialmente a esa misión, e incluso el jefe de operaciones de la Dipampco ya habría recibido alerta de que el grupo se desvió hacia Cortés, y no hacia Colón, como estaba previsto originalmente.