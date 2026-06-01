Le dispararon al hijo de un narco: 150 hombres sometieron a agentes de la Dipampco en Corinto

Unas 150 personas, ligadas al cabecilla de una organización criminal que opera en Honduras y Guatemala y que estaría vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se enfrentaron a los cinco agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas (Dipampco), ahora sustituida por la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas.
Este rotativo tuvo acceso a nuevos detalles de lo ocurrido durante la masacre del pasado 21 de mayo en Corinto, Cortés, donde murieron los cinco agentes. Según las investigaciones, el objetivo del grupo criminal habría sido el “quite” de al menos 100 kilos de cocaína.
Este rotativo tuvo acceso a nuevos detalles de lo ocurrido durante la masacre del pasado 21 de mayo en Corinto, Cortés, donde murieron los cinco agentes. Según las investigaciones, el objetivo habría sido el “quite” de al menos 100 kilos de cocaína.
Las víctimas son el subcomisario Lester Josué Amador Herrera y los agentes Dailin Francisco Elvir Quintanilla, Lionel Alejandro Valdez Núñez, Nels Makley Eguigure Benavides y Emerson Josué Canales Fúnez, quienes fueron asesinados durante el hecho violento.
Se conoció además que unos 150 criminales estarían al servicio de Heber Noé Argueta Zavala, señalado como líder de la estructura criminal vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y con operaciones en Honduras y Guatemala.
En el interior de la vivienda donde se realizó el operativo supuestamente se encontraban al menos 100 kilos de cocaína, propiedad presuntamente de Argueta Zavala.
Los cuerpos de los agentes fueron hallados posteriormente en una zona montañosa. Nels Makley Eguigure Benavides fue encontrado decapitado y con su cuerpo carbonizado.
De acuerdo con las líneas de investigación, los 150 hombres ligados a la estructura criminal habrían recibido a disparos a los agentes, los habrían sometido y trasladado a otro punto, donde posteriormente les quitaron la vida.
Las pesquisas también indican que los agentes dispararon contra el hijo de Heber Noé Argueta Zavala, quien presuntamente era menor de edad, lo que habría desatado la furia del cabecilla, quien junto a su grupo habría ordenado el brutal asesinato de los cinco agentes.
Asimismo, se investiga que los cinco agentes habrían sido entregados por dos informantes, quienes se habrían quedado fuera de la vivienda durante el operativo. Los agentes no habrían sido asignados inicialmente a esa misión, e incluso el jefe de operaciones de la Dipampco ya habría recibido alerta de que el grupo se desvió hacia Cortés, y no hacia Colón, como estaba previsto originalmente.