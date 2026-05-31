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Hipótesis: ¿Qué provocó el fatal choque dónde murieron tía y sobrina en Juticalpa, Olancho?

El siniestro dejó además tres jóvenes heridos de gravedad, mientras la Policía investiga si el exceso de velocidad provocó que el vehículo se saliera de la calzada

  • Actualizado: 31 de mayo de 2026 a las 21:10
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La madrugada de este domingo 31 de mayo quedó marcada por una tragedia vial en la aldea Jutiquile, municipio de Juticalpa, en el departamento de Olancho.

 Foto: Redes sociales
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En ese punto de la carretera, dos jóvenes perdieron la vida tras un violento accidente que ha generado dolor en sus familias y en la comunidad. Las víctimas fueron identificadas como Lizeth Espinal y Sofía Zelaya, quienes viajaban en el mismo vehículo al momento del percance.

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De acuerdo con versiones preliminares, ambas mantenían un vínculo familiar cercano, siendo tía y sobrina, respectivamente, lo que ha profundizado el impacto emocional del hecho.

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La noticia se propagó rápidamente entre conocidos y centros educativos donde ambas jóvenes desarrollaban parte de sus actividades académicas.

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Lizeth Espinal cursaba estudios universitarios y era descrita por su entorno como una joven enfocada en sus metas personales y profesionales. Por su parte, Sofía Zelaya estudiaba en el Instituto Técnico 18 de Noviembre de Catacamas, donde era reconocida por su participación constante y disciplina.

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El accidente no solo dejó pérdidas humanas, sino también tres jóvenes lesionados que fueron trasladados de emergencia a centros asistenciales cercanos.

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Los sobrevivientes fueron identificados como Samuel Isaac Ortega Matute, Cristian José Rodríguez Zúniga y César David Alonzo Ortega, todos de entre 18 y 19 años.

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Las primeras indagaciones señalan que el vehículo se desplazaba a una velocidad elevada en el momento en que ocurrió el siniestro.

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En ese contexto, la principal hipótesis apunta a que el conductor habría perdido el control, provocando que el automotor saliera de la calzada.

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El fuerte impacto dejó la estructura del automotor seriamente dañada, dificultando las labores de rescate en el lugar del hecho.

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Equipos de emergencia se desplazaron hasta la zona para brindar asistencia, aunque confirmaron que las dos jóvenes ya no presentaban signos vitales.

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Agentes de la Policía Nacional acordonaron el área para resguardar la escena y comenzar con el levantamiento de indicios que permitan esclarecer lo ocurrido.

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