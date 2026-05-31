Salieron a festejar y no volvieron: la última noche de Lizeth y Sofía tras accidente en Juticalpa

Lo que comenzó como una noche de celebración terminó convirtiéndose en una tragedia que hoy enluta a dos familias de Olancho. Lizeth Espinal (tía) y Sofía Zelaya (sobrina), perdieron la vida durante la madrugada de este domingo 31 de mayo en un accidente de tránsito ocurrido en el sector de Jutiquile, en Juticalpa, Olancho.
Con el paso de las horas han surgido nuevos detalles sobre los momentos previos al fatal percance que cobró la vida de ambas víctimas, quienes residían en el municipio de Catacamas.
De acuerdo con información preliminar divulgada por medios locales, las víctimas habían viajado hasta Juticalpa para participar en una celebración junto a otras personas.
Tras concluir la actividad, emprendieron el regreso hacia Catacamas a bordo de un vehículo en el que también se transportaban tres jóvenes más.
Según los reportes conocidos hasta ahora, el automóvil circulaba por la zona de Jutiquile cuando habría presentado un desperfecto mecánico que provocó que el conductor perdiera el control de la unidad.
La situación terminó en cuestión de segundos cuando el vehículo salió de su trayectoria e impactó violentamente contra un árbol a la orilla de la carretera.
La magnitud del choque fue tal que la estructura del automóvil quedó severamente destruida, atrapando entre los amasijos de hierro a las dos jóvenes que viajaban en su interior. Vecinos del sector y miembros del Cuerpo de Bomberos participaron en las labores de rescate que se extendieron durante varias horas debido a las condiciones en las que quedó el vehículo.
Lamentablemente, cuando lograron recuperar los cuerpos de Lizeth Espinal y Sofía Zelaya, ambas ya habían fallecido a consecuencia de las graves lesiones sufridas en el impacto.
Los heridos fueron identificados como Samuel Isaac Ortega Matute, de 19 años; Cristian José Rodríguez Zúñiga, de 18; y César David Alonzo Ortega, también de 19 años.
Hasta el momento, las autoridades no han brindado una actualización oficial sobre la evolución de su estado de salud, aunque inicialmente se informó que presentaban lesiones de consideración.
La muerte de Lizeth y Sofía ha provocado un fuerte dolor entre familiares, amigos y habitantes de Catacamas, donde ambas eran ampliamente conocidas y apreciadas.
Las autoridades continúan recopilando información para determinar con precisión las circunstancias que rodearon el accidente, mientras sus seres queridos intentan asimilar una pérdida que ocurrió apenas horas después de una noche que había sido motivo de alegría y convivencia.