Salieron a festejar y no volvieron: la última noche de Lizeth y Sofía tras accidente en Juticalpa

La magnitud del choque fue tal que la estructura del automóvil quedó severamente destruida, atrapando entre los amasijos de hierro a las dos jóvenes que viajaban en su interior. Vecinos del sector y miembros del Cuerpo de Bomberos participaron en las labores de rescate que se extendieron durante varias horas debido a las condiciones en las que quedó el vehículo.