¡Agotan recursos! Esta es la nueva acción de los hermanos Tábora para evitar la prisión

Cuando parecía que el proceso judicial había llegado a su etapa final, los hermanos Dixie Josué Tábora Serrano y Brayan Filiberto Tábora Serrano presentaron una nueva acción legal con la que buscan evitar su ingreso a prisión por el homicidio de su primo, Juan Antonio Montoya Serrano.
La solicitud fue presentada ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), una instancia a la que recurrieron después de que fueran rechazados los recursos promovidos anteriormente en materia penal.
La nueva estrategia de la defensa surge luego de que la condena de 15 años de prisión quedara firme tras varias resoluciones emitidas por los tribunales competentes.
De acuerdo con información vinculada al caso, los abogados pretenden que los magistrados constitucionales revisen si durante el proceso judicial existieron posibles vulneraciones de derechos o irregularidades que puedan afectar la validez de la sentencia.
Mientras tanto, el Ministerio Público continúa impulsando las acciones necesarias para que el fallo sea ejecutado y los condenados comiencen a cumplir la pena impuesta por los tribunales.
La Fiscalía incluso presentó una solicitud de pronto despacho con el objetivo de agilizar el traslado del expediente hacia el Juzgado de Ejecución de San Pedro Sula, paso necesario para avanzar en el cumplimiento de la condena.
Si el trámite sigue su curso, las autoridades judiciales deberán notificar formalmente a los sentenciados sobre la resolución definitiva y proceder conforme establece la ley.
En caso de que los condenados no comparezcan voluntariamente ante las autoridades, podrían emitirse las respectivas órdenes de captura para garantizar su ingreso al sistema penitenciario.
El caso por el que fueron condenados se remonta al 20 de octubre de 2015, cuando ocurrió un hecho violento en la zona de carga y descarga del mercado Medina, en San Pedro Sula. Según la investigación desarrollada por el Ministerio Público, una disputa entre familiares relacionada con actividades comerciales terminó desencadenando la muerte de Juan Antonio Montoya Serrano.
Las pesquisas establecieron que la víctima recibió varios disparos durante el altercado, señalándose como responsables a sus primos, los hermanos Tábora Serrano. Años después, tras la valoración de pruebas y testimonios presentados durante el juicio, un Tribunal de Sentencia los declaró culpables por el homicidio y posteriormente les impuso una pena de 15 años de prisión.
Aunque durante gran parte del proceso judicial los acusados enfrentaron el caso en libertad, la ratificación de la condena abrió el camino para que las autoridades iniciaran los procedimientos orientados a ejecutar la sentencia.
Por ahora, el futuro judicial de los hermanos Tábora permanece ligado a la decisión que adopte la Sala de lo Constitucional, instancia que deberá resolver la nueva petición presentada por la defensa mientras la Fiscalía insiste en hacer efectiva la condena.