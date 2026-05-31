¡Agotan recursos! Esta es la nueva acción de los hermanos Tábora para evitar la prisión

El caso por el que fueron condenados se remonta al 20 de octubre de 2015, cuando ocurrió un hecho violento en la zona de carga y descarga del mercado Medina, en San Pedro Sula. Según la investigación desarrollada por el Ministerio Público, una disputa entre familiares relacionada con actividades comerciales terminó desencadenando la muerte de Juan Antonio Montoya Serrano.