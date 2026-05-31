“Justiciero o vengador”: ¿Qué decía la carta encontrada en la escena del crimen de director asesinado en Cortés?

La carta encontrada junto al cuerpo del director Víctor Fiallos se ha convertido en una de las piezas más importantes dentro de la investigación que busca esclarecer el crimen ocurrido en el Instituto Polivalente Brisas del Valle, en Cofradía, Cortés.
Aunque las autoridades mantienen bajo reserva el contenido exacto del escrito, los primeros análisis realizados por especialistas de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) han permitido obtener indicios sobre el perfil de quien la redactó.
Las investiaciones revelan que la nota fue dejada en la escena después de que el educador fuera asesinado, formando parte de una serie de acciones encaminadas a alterar el lugar de los hechos.
Fuentes oficiales señalan que los responsables no solo acabaron con la vida del director, sino que además intentaron construir una versión diferente de lo ocurrido para dificultar el trabajo de las autoridades.
El subcomisionado de Policía, César Ruiz, explicó que los atacantes lograron ingresar al centro educativo y, una vez dentro, habrían intimidado y coaccionado a Víctor Fiallos antes de atacarlo mortalmente con un arma blanca.
Tras consumar el crimen, los sospechosos dejaron varios elementos en la oficina del director, entre ellos una carta cuyo contenido continúa siendo sometido a análisis forense.
El jefe policial señaló que por razones investigativas no es posible revelar textualmente lo que dice el documento, aunque sí adelantó algunas conclusiones obtenidas por los especialistas.
“El análisis de la misma nos hace ver que se trata de una persona que en ese momento pensaba que era una especie de justiciero o vengador y buscaba cerrar un sentimiento de culpa”, manifestó el funcionario.
Esa interpretación ha llevado a los investigadores a profundizar en la posible relación entre el asesinato del director y otros acontecimientos ocurridos recientemente dentro de la comunidad educativa.
Las autoridades consideran que el mensaje habría sido elaborado con la intención de justificar el ataque y, al mismo tiempo, desviar las líneas principales de investigación.
Por ahora, la DPI mantiene varios equipos trabajando en el caso, revisando entrevistas, evidencias físicas y registros que permitan identificar a los responsables y determinar el verdadero móvil detrás del homicidio.
Mientras las pesquisas avanzan, la carta continúa siendo una de las claves más importantes para comprender qué ocurrió dentro de la oficina donde fue asesinado el reconocido educador.