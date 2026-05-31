"Despedirte duele": El último y doloroso adiós de Víctor Fiallos, director asesinado en Cofradía

Ya con un gran nudo en la garganta, el hijo del educador mencionó que no le pudo cumplir la promesa de celebrar su muerte con un festival, folclore y sobre todo alegría. "Perdóname, viejo, porque hoy no puedo cumplir lo que querías. Las lágrimas son inevitables, porque despedirte duele", dijo el joven sin poder contener el llanto.