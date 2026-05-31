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"Despedirte duele": El último y doloroso adiós de Víctor Fiallos, director asesinado en Cofradía

"Despedirte duele", dijo su hijo ante el féretro. Cofradía dio el último adiós al director Víctor Fiallos cuya muerte intentaron disfrazar de suicidio

  • Actualizado: 31 de mayo de 2026 a las 14:21
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Familiares, amigos, colegas, estudiantes y pobladores se dieron cita este domingo para darle el último adiós al director del Instituto Polivalente Brisas del Valle, Víctor Fiallos, quien fue asesinado el reciente 29 de mayo en Cofradía, Cortés. A continuación los detalles del emotivo momento.

Foto: EL HERALDO
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Víctor Aarón Fiallos se dirigió hacia los presentes con un discurso en mano para homenajear el legado de su padre. Entre lágrimas, lo recordó como un hombre que hasta enfermo iba a su trabajo porque sentía que otros dependían de él.

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También mencionó que Fiallos fue un hombre de carácter firme, comprometido y servicial, que creyó en la educación como la mejor vía para construir el futuro del país. "Para él enseñar era sembrar en las personas, abrir caminos y dar otras oportunidades de llegar más lejos", expresó Víctor frente al féretro de su progenitor.

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Ya con un gran nudo en la garganta, el hijo del educador mencionó que no le pudo cumplir la promesa de celebrar su muerte con un festival, folclore y sobre todo alegría. "Perdóname, viejo, porque hoy no puedo cumplir lo que querías. Las lágrimas son inevitables, porque despedirte duele", dijo el joven sin poder contener el llanto.

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"Hoy te despedimos con dolor, pero también con gran amor. Y con lo bueno, nos quedamos con lo que sembraste", concluyó diciendo Víctor Aaron Fiallos en el sepelio de su padre.

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El crimen que enlutó a la comunidad ocurrió la tarde del viernes 29 de mayo. Minutos antes de las 5:00 p.m., el cuerpo sin vida de Fiallos fue hallado dentro del mismo instituto donde trabajaba.

 Foto: cortesía redes sociales
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La primera versión que sacudió a Cofradía apuntaba a un presunto suicidio por asfixia por suspensión, hipótesis que el subcomisario de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Juan Alexander Sabillón, confirmó inicialmente.

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Para quienes conocían al profesor Fiallos, esa versión nunca encajó. Sus alumnos la rechazaban con certeza.

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Cerca de las 11:00 de la noche del viernes, la investigación arrojó la causa de muerte. Tras la inspección forense del Ministerio Público y el análisis de la escena, el subcomisario Sabillón confirmó que a Víctor Fiallos lo asesinaron.

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"Se puede confirmar que es una muerte de manera homicida. Los indicios en el escenario nos indican que los hechores modificaron la escena para hacernos creer que se trataba de un suicidio", declaró el portavoz policial.

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Los asesinos no solo le arrebataron la vida con un arma blanca, sino que colocaron un cable para simular un ahorcamiento y dejaron junto al cuerpo una supuesta carta suicida, redactada por ellos mismos en un intento calculado de desviar la investigación y blindar su impunidad.

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Cofradía se volcó en el sepelio para dejar claro que ninguna carta falsa ni ninguna escena fabricada podría borrar la vida de un hombre que eligió sembrarse en sus alumnos.

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La investigación continúa abierta. La DPI y el Ministerio Público trabajan para identificar y capturar a los responsables del crimen.

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Mientras tanto, los restos mortales del querido profesor fueron sepultados en el cementerio Jardines del Recuerdo de San Pedro Sula, Cortés, según dieron a conocer medios locales este domingo.

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