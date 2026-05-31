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Quedó atrapado en un árbol: las imágenes del brutal accidente que deja dos muertos en Jutiquile

Un fatal accidente que se registró la madrugada de este domingo dejó un saldo de dos personas muertas y tres heridas. Estas son las imágenes del suceso

  • Actualizado: 31 de mayo de 2026 a las 10:00
Quedó atrapado en un árbol: las imágenes del brutal accidente que deja dos muertos en Jutiquile
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El vehículo quedó atrapado en un árbol; así fue el brutal accidente que dejó dos personas muertas y tres heridas en Jutiquile, Juticalpa, Olancho.

 Foto: Cortesía Bomberos
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Hasta el momento no se han brindado detalles de cómo ocurrieron lo hechos.

 Foto: Cortesía Bomberos
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Sin embargo, hipótesis preliminares indican que el vehículo era conducido a alta velocidad.

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En una recta de la carretera habría perdido el control y terminó dando vueltas.

 Foto: Cortesía Bomberos
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Por la velocidad a la que se habría registrado el incidente, el carro quedó atrapado en el árbol.

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Tras el hecho, el Cuerpo de Bomberos llegó hasta el lugar y rescató con vida a tres jóvenes identificados como Samuel Isaac Ortega Matute (19), Cristian José Rodríguez Zúniga (18) y César David Alonzo Ortega (19).

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Todos fueron trasladados hasta un centro asistencial de la zona.

 Foto: Cortesía Bomberos
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Las fallecidas son Lizeth Espinal, estudiante universitaria, y Sofía Zelaya, sobrina de la joven.

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Hasta ahora no hay mayores detalles de cómo ocurrió el fatal hecho.

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La muerte de la joven y la menor ha causado conmoción entre los vecinos de la zona.

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