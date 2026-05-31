Quedó atrapado en un árbol: las imágenes del brutal accidente que deja dos muertos en Jutiquile

El vehículo quedó atrapado en un árbol; así fue el brutal accidente que dejó dos personas muertas y tres heridas en Jutiquile, Juticalpa, Olancho.
Hasta el momento no se han brindado detalles de cómo ocurrieron lo hechos.
Sin embargo, hipótesis preliminares indican que el vehículo era conducido a alta velocidad.
En una recta de la carretera habría perdido el control y terminó dando vueltas.
Por la velocidad a la que se habría registrado el incidente, el carro quedó atrapado en el árbol.
Tras el hecho, el Cuerpo de Bomberos llegó hasta el lugar y rescató con vida a tres jóvenes identificados como Samuel Isaac Ortega Matute (19), Cristian José Rodríguez Zúniga (18) y César David Alonzo Ortega (19).
Todos fueron trasladados hasta un centro asistencial de la zona.
Las fallecidas son Lizeth Espinal, estudiante universitaria, y Sofía Zelaya, sobrina de la joven.
Hasta ahora no hay mayores detalles de cómo ocurrió el fatal hecho.
La muerte de la joven y la menor ha causado conmoción entre los vecinos de la zona.