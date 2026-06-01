De varios impactos de bala matan a un hombre en Gracias, Lempira

Lempira, Honduras.– Un hombre fue encontrado sin vida la mañana de este lunes en la comunidad de El Zapote, municipio de Gracias, departamento de Lempira, en el occidente de Honduras.

La víctima fue identificada como Marlon José Espinoza, de 28 años, cuyo cuerpo fue hallado en la calle principal de la referida comunidad.

De acuerdo con información preliminar, el joven habría sido interceptado y asesinado a balazos durante la madrugada de este lunes.