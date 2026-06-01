De varios impactos de bala matan a un hombre en Gracias, Lempira

Lempira, Honduras.– Un hombre fue encontrado sin vida la mañana de este lunes en la comunidad de El Zapote, municipio de Gracias, departamento de Lempira, en el occidente de Honduras.
La víctima fue identificada como Marlon José Espinoza, de 28 años, cuyo cuerpo fue hallado en la calle principal de la referida comunidad.
De acuerdo con información preliminar, el joven habría sido interceptado y asesinado a balazos durante la madrugada de este lunes.
Vecinos del sector relataron que escucharon varias detonaciones de arma de fuego durante la noche; sin embargo, fue hasta horas después cuando encontraron el cadáver.
Tras una llamada al Sistema Nacional de Emergencias 911, agentes de la Policía Nacional se desplazaron al lugar para acordonar la escena. Asimismo, equipos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) iniciaron las pesquisas para identificar y capturar a los responsables del crimen.
El cuerpo será levantado por personal de Medicina Forense y trasladado a la morgue regional, donde se le practicará la autopsia correspondiente antes de ser entregada a sus familiares.
Según las proyecciones del Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ( OV-UNAH), Honduras mantendría una tendencia similar a la registrada el año anterior, con una tasa de homicidios estimada entre 24 y 26 por cada 100.000 habitantes al cierre del presente año.