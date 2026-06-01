Agentes de la Dipampco asesinados en Corinto fueron entregados por informantes

El informe de investigación indica que los informantes aseguraron que, mientras los agentes ingresaban a la casa, ellos se quedaron cerca del inmueble, sin entrar. Pese a eso, según un informe, fueron descubiertos por miembros del grupo delictivo de Argueta Zavala, quienes custodiaban la zona.Los informantes de los policías resultaron heridos, pero los sicarios no los mataron porque al parecer fueron reconocidos como cercanos de la zona. Estas personas están identificadas por la Policía. <br />La Policía logró establecer, posteriormente, que ambos informantes ofrecieron datos erróneos o falsos a los agentes y estos fueron sorprendidos por un número mayor de delincuentes, quienes los rodearon; en ese momento se produjo un intercambio de disparos.<br />Los agentes dentro de la casa, según las investigaciones, le dispararon al hijo de Heber Noé Argueta Zavala, a quien describen como un joven, o tal vez menor de edad, y eso fue lo que desató la furia del cabecilla, quien junto con un grupo de 150 hombres sometió a los policías, los sacó de la residencia y los llevó a otro lugar, donde fueron descuartizados y a uno lo quemaron.<br />