Que divulgarán un informe que les va a tracatear, anuncian consejeras

LOCA. Preguntan en el mismo hemiciclo por qué nadie investiga al suplente testaferro. La loca del pueblo habla de la compra de varios apartamentos y cuentas bancarias en el exterior. ¿Qué corona tiene?

BOICOT. ¿Vieron las elecciones en Colombia? Al menos hasta el cierre, sin incidencias ni amagos de boicot del gobierno y, peor aún, de robárselas para imponer por la fuerza al candidato oficialista.

REGLAS. Para más Petro, que fue guerrillero, respeta la institucionalidad de su país, el CNE de allá y las reglas del juego, todo lo contrario de los remedos de izquierdistas de Libre.

SACUDIR. Avisan Ana Paola y Cossette que darán a conocer un informe que sacudirá el país. Qué bien. El MP urge de insumos para meter al mamo a los criminales que boicotearon el proceso electoral, de principio a fin, e intentaron robarse los comicios.

PAGAR. Uno a uno debe pagar, para que ni a cachurecos ni a liberales ni a nadie más se le ocurra nunca más hacer lo mismo, empezando por el orate de Marlon Ochoa, Mario Morazán, Redondo, Roosevelt, los nueve de la CP, el de la ENAG, hasta llegar a Xiomara.

AGENCIA. Avisa Tommy que la nueva agencia contra la delincuencia “debe funcionar sí o sí”, así es que, ya están sabidos. Cuatro años perdidos con Xiomara y Tavo Sánchez en la lucha contra el crimen organizado y las pandillas; la “people” exige resultados.

ESCUDO. La nueva agencia contra el crimen -sustituto de la Dipampco zelayista- inicia hoy operativos por tierra, mar y aire en al menos 40 municipios de alta incidencia criminal, con apoyo del Escudo de las Américas.

APOYO. El respaldo imperial incluye apoyo tecnológico, logístico y equipo para reforzar las capacidades de los cuerpos de seguridad, y entre los municipios en la mira destacan el DC, SPS, Choluteca, Danlí, Tocoa, El Progreso.

CARNE. Como Mel, Xiomara y su flamante ministro de “seguridad” nunca movieron un dedo contra el crimen organizado y las maras, toca ahora poner toda la carne en el asador.

BASES. Las mismas bases magisteriales califican como un chantaje de su dirigencia las amenazas de paro a partir de hoy por parte de la FOMH, la cual estuvo desaparecida los cuatro años de Xiomara.

UNO. Las bases exigen que solo haya un colegio magisterial, como ocurre con los médicos, abogados, periodistas, en fin, y auditar las cotizaciones. Solo en Santa Bárbara, Casaña -el jefe de Esponda- hizo piñata con 90 asistencias técnicas.