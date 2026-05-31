Tras caso de sarampión en Roatán, piden evaluar a quienes estuvieron en Hospital Satuyé

Roatán, Honduras.- La Región Sanitaria Departamental de Islas de la Bahía, a través de un comunicado, solicitó a todas las personas que estuvieron en las instalaciones del Hospital Satuyé, entre las 8:30 de la mañana y la 1:30 de la tarde del martes 26 de mayo, acudir de inmediato a una evaluación médica, luego de confirmarse un caso importado de sarampión.
Según la autoridad sanitaria, con la medida se busca identificar posibles pacientes tras exposiciones al virus y verificar el estado de vacunación de quienes estuvieron en el centro asistencial en esas cuatro horas.
Esta semana una persona fue diagnosticada con sarampión y permaneció alrededor de cuatro horas en el hospital de Roatán, sin portar mascarilla y presentando síntomas de la enfermedad, situación habría expuesto a los demás pacientes a correr riesgo de contagio, especialmente entre personas no vacunadas.
Las autoridades sanitarias de la región recordaron que el sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite a través de gotas respiratorias expulsadas al toser, estornudar o hablar. Entre sus síntomas más comunes figuran fiebre, erupciones en la piel tipo sarpullido, tos, secreción nasal y conjuntivitis.
Asimismo, advirtieron que la enfermedad puede traer complicaciones graves como neumonía y encefalitis, particularmente en niños menores de cinco años, adultos mayores no vacunados, mujeres embarazadas y personas con sistemas inmunológicos debilitados.
La Región Sanitaria de Roatán enfatizó que la vacunación continúa siendo la herramienta más eficaz para prevenir contagios, complicaciones y muertes asociadas al sarampión.
Por lo que insta a la población a utilizar mascarilla al acudir a los centros de salud y en el caso específico de quiénes compartieron espacio en el Hospital Satuyé a esa hora acudan a realizar pruebas.