Tras caso de sarampión en Roatán, piden evaluar a quienes estuvieron en Hospital Satuyé

Roatán, Honduras.- La Región Sanitaria Departamental de Islas de la Bahía, a través de un comunicado, solicitó a todas las personas que estuvieron en las instalaciones del Hospital Satuyé, entre las 8:30 de la mañana y la 1:30 de la tarde del martes 26 de mayo, acudir de inmediato a una evaluación médica, luego de confirmarse un caso importado de sarampión.

Según la autoridad sanitaria, con la medida se busca identificar posibles pacientes tras exposiciones al virus y verificar el estado de vacunación de quienes estuvieron en el centro asistencial en esas cuatro horas.

Esta semana una persona fue diagnosticada con sarampión y permaneció alrededor de cuatro horas en el hospital de Roatán, sin portar mascarilla y presentando síntomas de la enfermedad, situación habría expuesto a los demás pacientes a correr riesgo de contagio, especialmente entre personas no vacunadas.