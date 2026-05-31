  1. Inicio
  2. · Honduras

Tras caso de sarampión en Roatán, piden evaluar a quienes estuvieron en Hospital Satuyé

El caso de sarampión fue confirmado en un paciente que permaneció varias horas en el centro asistencial con síntomas y sin mascarilla, elevando posibles contagios

  • Actualizado: 31 de mayo de 2026 a las 13:22
Tras caso de sarampión en Roatán, piden evaluar a quienes estuvieron en Hospital Satuyé

La Región Sanitaria de Roatán enfatizó que la vacunación continúa siendo la herramienta más eficaz para prevenir contagios

 Foto cortesía: Secretaría de Salud.

Roatán, Honduras.- La Región Sanitaria Departamental de Islas de la Bahía, a través de un comunicado, solicitó a todas las personas que estuvieron en las instalaciones del Hospital Satuyé, entre las 8:30 de la mañana y la 1:30 de la tarde del martes 26 de mayo, acudir de inmediato a una evaluación médica, luego de confirmarse un caso importado de sarampión.

Según la autoridad sanitaria, con la medida se busca identificar posibles pacientes tras exposiciones al virus y verificar el estado de vacunación de quienes estuvieron en el centro asistencial en esas cuatro horas.

Esta semana una persona fue diagnosticada con sarampión y permaneció alrededor de cuatro horas en el hospital de Roatán, sin portar mascarilla y presentando síntomas de la enfermedad, situación habría expuesto a los demás pacientes a correr riesgo de contagio, especialmente entre personas no vacunadas.

Salud confirma segundo caso importado de sarampión en Honduras

Las autoridades sanitarias de la región recordaron que el sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite a través de gotas respiratorias expulsadas al toser, estornudar o hablar. Entre sus síntomas más comunes figuran fiebre, erupciones en la piel tipo sarpullido, tos, secreción nasal y conjuntivitis.

Asimismo, advirtieron que la enfermedad puede traer complicaciones graves como neumonía y encefalitis, particularmente en niños menores de cinco años, adultos mayores no vacunados, mujeres embarazadas y personas con sistemas inmunológicos debilitados.

Mediante un comunicado, la regional de Salud instó a los pacientes que estuvieron el martes en el hospital mencionado acudan a revisión.

Mediante un comunicado, la regional de Salud instó a los pacientes que estuvieron el martes en el hospital mencionado acudan a revisión.

Sin síntomas los nueve contactos del caso importado de sarampión, asegura Salud

La Región Sanitaria de Roatán enfatizó que la vacunación continúa siendo la herramienta más eficaz para prevenir contagios, complicaciones y muertes asociadas al sarampión.

Por lo que insta a la población a utilizar mascarilla al acudir a los centros de salud y en el caso específico de quiénes compartieron espacio en el Hospital Satuyé a esa hora acudan a realizar pruebas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Yeny Sarmiento
Yeny Sarmiento
Periodista

Licenciada en Periodismo egresada de la UNAH. Redactora digital desde 2015, corresponsal en Honduras de la revista regional Mercados & Tendencias, Construir, IT Now de 2011 a 2015 y reportera en la revista Microempresas y Microfinanzas 2012-2014.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias