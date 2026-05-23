Sin síntomas los nueve contactos del caso importado de sarampión, asegura Salud

Tegucigalpa, Honduras.- Luego que se confirmará la importación del primer caso de sarampión en el país, las autoridades de Salud activaron los protocolos de la vigilancia epidemiológica de las personas que tuvieron contacto con el paciente. Fueron nueve personas que viajaban en el mismo autobús con el paciente confirmado de sarampión, y de acuerdo al jefe de la Unidad de Vigilancia de la Secretaría de Salud, Homer Mejía, se mantienen sin presentar síntomas hasta el momento. El funcionario explicó que, tras confirmarse la reintroducción de la enfermedad al territorio, se iniciaron de inmediato los protocolos de vigilancia, permitiendo ubicar y dar seguimiento a todos los contactos directos del paciente.

Los nueve pasajeros son originarios de zonas como Siguatepeque, San Pedro Sula, Santa Rita, Orocuina y Taulabé, tras su identificación están siendo monitoreados diariamente por personal sanitario durante un período de 21 días. "Hasta este momento han estado asintomáticos todos ellos”, aseguró Mejía, quien subrayó que el seguimiento busca detectar de forma temprana cualquier signo de la enfermedad, como fiebre o erupciones en la piel. El epidemiólogo indicó que equipos de respuesta rápida se desplazaron para recopilar información clave de los contactos, incluyendo direcciones, teléfonos y entorno familiar, con el fin de garantizar una vigilancia cercana en sus comunidades. "A cada una de estas personas se le orientó sobre las medidas a seguir en caso de presentar síntomas, entre ellas el aislamiento inmediato y el uso de mascarilla, así como la notificación oportuna a las autoridades de salud", señaló el experto.